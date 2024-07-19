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Расписание матчей
Боливия. Примера
Университарио де Винто - Реал Санта-Крус
Университарио де Винто - Реал Санта-Крус: обзор матча 19 июля 2024
Университарио де Винто
19.07.2024, пятница, 22:00
Боливия. Примера, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Реал Санта-Крус
45+3'
M. Ezequiel Nunez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университарио де Винто - Реал Санта-Крус
Желтая карточка
J. Vila
90'
+3
Желтая карточка
D. Camacho
90'
+1
Желтая карточка
J. Mercado
90'
Желтая карточка
J. Pinto
71'
Замена
D. Ramallo
️️️️
R. Castro
60'
59'
Замена
A. Mercado
️️️️
S. Navarro
Замена
J. Mercado
️️️️
J. Calicho
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Ezequiel Nunez
45'
+3
Желтая карточка
J. Calicho
31'
Желтая карточка
R. Castro
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университарио де Винто
71
Gustavo Almada
ВР
26
Joaquín Lencinas
ЦЗ
22
Julio Vila
(К)
ЦЗ
22
Joel Calicho
ЦП
17
Raúl Rocabado
ЦП
8
Daniel Camacho
ЦП
10
Raúl Castro
ЦП
28
José Pinto
ЦП
10
Maximiliano Ezequiel Nunez
ЦФ
9
Tommy Tobar
ЦФ
Главный тренер
Пабло Годой
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фарах
Университарио де Винто
5
Paolo Alcocer
ЦЗ
17
Diago Giménez
ЦЗ
14
Juan Mercado
ЦЗ
4
Iván Vidaurre
ЦП
21
Guilder Cuellar
ЦП
40
Pablo Lujan
ЦП
30
Jose Andres Alipaz
ЦП
9
Andrés Llano
ЦФ
29
Denilzon Ramallo
ЦФ
30
Pablo Laredo
ЦФ
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
6
Mario Ovando
ЦП
8
Imanol Cárdenas
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
22
Imanol Campos
ЦП
17
José Lara
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
2-5-2
71
26
22
17
8
10
28
22
9
10
1-5
1
32
26
41
23
15
27
22
14
14
22
10
29
29
10
41
20
20
41
Остались в запасе
Университарио де Винто
Реал Санта-Крус
5
Paolo Alcocer
ЦЗ
17
Diago Giménez
ЦЗ
4
Iván Vidaurre
ЦП
21
Guilder Cuellar
ЦП
40
Pablo Lujan
ЦП
30
Jose Andres Alipaz
ЦП
9
Andrés Llano
ЦФ
30
Pablo Laredo
ЦФ
Главный тренер
Пабло Годой
36
Omar Ledezma
ВР
6
Mario Ovando
ЦП
8
Imanol Cárdenas
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
22
Imanol Campos
ЦП
17
José Lara
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Остались в запасе
5
Paolo Alcocer
ЦЗ
17
Diago Giménez
ЦЗ
4
Iván Vidaurre
ЦП
21
Guilder Cuellar
ЦП
40
Pablo Lujan
ЦП
30
Jose Andres Alipaz
ЦП
9
Andrés Llano
ЦФ
30
Pablo Laredo
ЦФ
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
6
Mario Ovando
ЦП
8
Imanol Cárdenas
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
22
Imanol Campos
ЦП
17
José Lara
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Пабло Годой
Главный тренер
Кристиан Фарах
Статистика матча Университарио де Винто - Реал Санта-Крус
6
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
15
Офсайды
5
1
Количество передач
451
267
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
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