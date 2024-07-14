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Расписание матчей
Боливия. Примера
Аврора - Сан-Хосе Оруро
Аврора - Сан-Хосе Оруро: обзор матча 14 июля 2024
Аврора
14.07.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Хосе Оруро
19'
E. Michelli
30'
G. Montaño
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аврора - Сан-Хосе Оруро
Желтая карточка
Л. Барбоза
82'
Желтая карточка
C. Enciso
79'
76'
Замена
R. Vargas
️️️️
V. Melgar
Замена
J. Reinoso
️️️️
O. Blanco
67'
Желтая карточка
O. Blanco
61'
46'
Замена
H. Rodriguez
️️️️
H. Sanchez
ГОЛ! 2:0!
G. Montaño
Пас отдал
O. Blanco
30'
Желтая карточка
J. Torrico
20'
ГОЛ! 1:0!
E. Michelli
19'
9'
Желтая карточка
V. Melgar
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Аврора - Сан-Хосе Оруро
4
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
19
13
Офсайды
3
0
Количество передач
353
328
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
Аврора
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
03.12.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 27 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
28.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
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