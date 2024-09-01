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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Санта-Крус - Роял Пари
Реал Санта-Крус - Роял Пари: обзор матча 01 сентября 2024
Реал Санта-Крус
01.09.2024, воскресенье, 22:00
Боливия. Примера, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Роял Пари
48'
J. Caicedo
56'
E. Mineiro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Санта-Крус - Роял Пари
Желтая карточка
L. Ruano
90'
+1
88'
Замена
A. Zurita Torrico
️️️️
M. Alves
Желтая карточка
I. Cárdenas
79'
72'
Вторая желтая
Y. Quiñónes
Замена
I. Cárdenas
️️️️
M. Abastoflor
67'
Замена
️️️️
E. Jasond González
66'
64'
Замена
B. Ubah
️️️️
A. Ribera
64'
Замена
M. Alves
️️️️
S. Justiniano
56'
ГОЛ! 1:1!
E. Mineiro
ГОЛ! 1:0!
J. Caicedo
48'
Желтая карточка
E. Jasond González
37'
16'
Желтая карточка
Y. Quiñónes
11'
Желтая карточка
S. Gil
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
14
Jefferson Ibáñez
ЦЗ
22
Erwin Montero
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
10
Jhonathan Caicedo
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
44
Efmamj Jasond González
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Роял Пари
13
Diego Méndez
ВР
97
Sergio Gil
ЦЗ
29
Hallysson Padilha
ЦЗ
29
Tobías Moriceau
ЦЗ
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
23
Yosimar Quiñónes
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
77
Thiago
(К)
ЦП
8
Andrés Moreno
ЦП
18
Sergio Justiniano
ЦП
77
Emerson Mineiro
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
8
Imanol Cárdenas
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
17
José Lara
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Роял Пари
13
Israel Peña
ВР
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
6
Daniel Flores
ЦП
9
Matheus Alves
ЦФ
91
Bismark Ubah
ЦФ
28
Schneider Pena
ЦФ
10
Bruno Silva
ЦФ
2-5-1-2
1
2
14
37
23
27
10
41
22
44
20
4-5-1
13
29
29
4
97
23
77
8
18
12
77
27
8
8
27
32
32
18
9
9
18
12
91
91
12
Остались в запасе
Реал Санта-Крус
Роял Пари
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
17
José Lara
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
13
Israel Peña
ВР
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
6
Daniel Flores
ЦП
28
Schneider Pena
ЦФ
10
Bruno Silva
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
4
Brian López
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
17
José Lara
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Остались в запасе
13
Israel Peña
ВР
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
6
Daniel Flores
ЦП
28
Schneider Pena
ЦФ
10
Bruno Silva
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Главный тренер
Давид де ла Торре
Статистика матча Реал Санта-Крус - Роял Пари
3
1
2
Всего ударов по воротам
0
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
4
2
Количество передач
51
45
Точность передач %
56
64
Удары мимо ворот
0
1
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
Роял Пари
Боливия. Примера, 30 тур
Роял Пари
3 : 1
19.12.2024
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 29 тур
Гуабира
0 : 0
18.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 28 тур
Роял Пари
1 : 2
14.12.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
0 : 3
12.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
08.12.2024
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