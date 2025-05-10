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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Погонь
Радомяк - Погонь: обзор матча 10 мая 2025
Радомяк
10.05.2025, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 32 тур
2 : 0
Завершен
Погонь
2'
М. Бюрх
90+3'
P. H. Perotti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Погонь
ГОЛ! 2:0!
P. H. Perotti
Пас отдал
П. Энрике
90'
+3
Желтая карточка
С. Агузуль
90'
Замена
R. Wolski
️️️️
C.
89'
Замена
F. Ramos
️️️️
Б. Жордау
88'
84'
Замена
J. Lis
️️️️
Д. Керамицис
Замена
R. Barbosa
️️️️
R. Alves
84'
84'
Замена
K. Smolinski
️️️️
R. Kurzawa
72'
Замена
A. Klukowski
️️️️
J. Gamboa
Замена
M. Kaput
️️️️
C. Donis
72'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
Р. Дадашов
72'
61'
Замена
K. Łukasiak
️️️️
Ф. Ульвестад
61'
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
A. Przyborek
18'
Желтая карточка
Э. Кулурис
ГОЛ! 1:0!
М. Бюрх
Пас отдал
J. Grzesik
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
13
Jan Grzesik
(К)
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Capita
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
3-4-3
1
15
Бюрх
97
Агузуль
23
Энрике
13
6
Жордау
10
77
14
7
9
Дадашов
4-5-1
77
Кожокару
28
Вальквист
13
Керамицис
6
Луизао
33
Кутрис
8
6
Ульвестад
28
16
11
Гросицки
9
Кулурис
6
Жордау
88
88
6
Жордау
7
27
27
7
77
28
28
77
9
Дадашов
9
9
9
Дадашов
10
10
10
10
13
Керамицис
17
17
13
Керамицис
6
Ульвестад
19
19
6
Ульвестад
16
20
20
16
28
10
10
28
8
61
61
8
Остались в запасе
Радомяк
Погонь
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Радомяк - Погонь
1
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
14
13
Офсайды
2
2
Количество передач
222
433
Сейвы
3
3
Точность передач %
67
81
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
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