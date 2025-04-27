Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Лех
Радомяк - Лех: обзор матча 27 апреля 2025
Радомяк
27.04.2025, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 30 тур
2 : 2
Завершен
Лех
79'
C.
90+1'
А. Тапсоба
5'
М. Ишак
34'
Ф. Ягелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Лех
ГОЛ! 2:2!
А. Тапсоба
90'
+1
84'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Ж. Перейра
Замена
P. H. Perotti
️️️️
R. Wolski
80'
ГОЛ! 1:2!
C.
79'
77'
Замена
П. Валемарк
️️️️
А. Голизаде
Замена
F. Ramos
️️️️
M. Kaput
73'
Замена
R. Barbosa
️️️️
П. Голубицкас
73'
Замена
R. Alves
️️️️
J. Grzesik
65'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Р. Дадашов
65'
58'
Замена
Р. Муравски
️️️️
Ф. Ягелло
57'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
K. Lisman
57'
Замена
W. Monka
️️️️
Б. Саламон
34'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Ягелло
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Ишак
Пас отдал
Ф. Ягелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
7
Capita
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
88
Francisco Ramos
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
4-4-2
1
33
Пестка
15
Бюрх
97
Агузуль
24
Уаттара
13
10
Голубицкас
27
28
9
Дадашов
7
4-1-2-2-1
41
Мрозек
2
Перейра
16
Милич
15
Гургуль
18
Саламон
43
Козубал
24
Ягелло
56
8
Голизаде
77
Соуза
9
Ишак
28
88
88
28
13
10
10
13
27
9
9
27
10
Голубицкас
10
10
10
Голубицкас
9
Дадашов
15
Тапсоба
15
Тапсоба
9
Дадашов
2
Перейра
29
Карстенсен
29
Карстенсен
2
Перейра
18
Саламон
27
27
18
Саламон
24
Ягелло
22
Муравски
22
Муравски
24
Ягелло
56
11
Хаканс
11
Хаканс
56
8
Голизаде
10
Валемарк
10
Валемарк
8
Голизаде
Остались в запасе
Радомяк
Лех
44
Wiktor Koptas
ВР
6
Бруну Жордау
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Филип Беднарек
ВР
10
Дино Хотич
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
6
Бруну Жордау
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
14
S. Kingue
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
10
Дино Хотич
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Радомяк - Лех
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
9
10
Офсайды
0
2
Количество передач
326
404
Сейвы
0
1
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
Новости команд
Все
Радомяк
Лех
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+