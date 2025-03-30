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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Радомяк
Корона - Радомяк: обзор матча 30 марта 2025
Корона
30.03.2025, воскресенье, 13:15
Польша. Экстракласа, 26 тур
1 : 3
Завершен
Радомяк
3'
P. Resta
10'
М. Бюрх
75'
C.
90+4'
C.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Радомяк
90'
+6
Желтая карточка
П. Голубицкас
90'
+4
Желтая карточка
C.
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
C.
Пас отдал
Р. Дадашов
86'
Замена
З. Уаттара
️️️️
R. Wolski
Замена
Е. Шикавка
️️️️
B. Smolarczyk
84'
75'
ГОЛ! 1:2!
C.
Пас отдал
П. Голубицкас
72'
Замена
П. Голубицкас
️️️️
Б. Жордау
67'
Желтая карточка
Р. Дадашов
64'
Замена
R. Alves
️️️️
F. Ramos
64'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
P. H. Perotti
64'
Замена
C.
️️️️
А. Тапсоба
Замена
D. Błanik
️️️️
В. Длугош
60'
Замена
М. Годиньо
️️️️
H. Zwozny
60'
Желтая карточка
P. Nuno
28'
27'
Желтая карточка
Б. Жордау
Желтая карточка
P. Resta
12'
10'
ГОЛ! 1:1!
М. Бюрх
ГОЛ! 1:0!
P. Resta
Пас отдал
M. Pieczek
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
10
Nono
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
97
Саад Агузуль
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Корона
22
Michal Niedbala
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
7
Capita
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
4-2-1-3
87
66
24
55
37
27
6
71
Длугош
7
9
10
3-4-3
1
97
Агузуль
15
Бюрх
33
Пестка
27
6
Жордау
13
88
14
9
15
Тапсоба
37
28
Годиньо
28
Годиньо
37
71
Длугош
7
7
71
Длугош
24
9
Шикавка
9
Шикавка
24
27
24
Уаттара
24
Уаттара
27
6
Жордау
10
Голубицкас
10
Голубицкас
6
Жордау
88
10
10
88
15
Тапсоба
7
7
15
Тапсоба
9
9
Дадашов
9
Дадашов
9
Остались в запасе
Корона
Радомяк
22
Michal Niedbala
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
44
Wiktor Koptas
ВР
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
22
Michal Niedbala
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Корона - Радомяк
2
4
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
17
Офсайды
0
1
Количество передач
399
259
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
Новости команд
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Корона
Радомяк
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2017.06.19 10:28
4
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2016.01.31 10:53
1
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
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