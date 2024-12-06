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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - ГКС Катовице
Радомяк - ГКС Катовице: обзор матча 06 декабря 2024
Радомяк
06.12.2024, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 18 тур
1 : 1
Завершен
ГКС Катовице
49'
L. Rocha
20'
S. Bergier
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - ГКС Катовице
Желтая карточка
R. Wolski
90'
+2
87'
Желтая карточка
M. Mak
Замена
G. Zimovski
️️️️
J. Grzesik
87'
87'
Замена
B. Baranowicz
️️️️
М. Ковальчик
Замена
M. Kaput
️️️️
R. Alves
84'
Желтая карточка
C. Donis
81'
74'
Замена
M. Mak
️️️️
A. Blad
74'
Замена
Я. Арак
️️️️
S. Bergier
68'
Замена
M. Marzec
️️️️
С. Милевски
Замена
Пеглоу
️️️️
Вагнер
68'
59'
Желтая карточка
O. Repka
Желтая карточка
R. Rossi
57'
56'
Желтая карточка
М. Василевский
Желтая карточка
З. Уаттара
53'
Желтая карточка
П. Энрике
50'
ГОЛ! 1:1!
L. Rocha
Пас отдал
R. Wolski
49'
20'
ГОЛ! 0:1!
S. Bergier
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
77
Christos Donis
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
8
Luizao
ЦП
70
Вагнер
ПВ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
6
O. Repka
ЦП
23
Марчин Василевский
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
5
Dariusz Pawłowski
ЦЗ
7
Пеглоу
ЛВ
88
Francisco Ramos
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
10
M. Mak
ЦП
28
Alan Bród
ЦП
18
Якуб Арак
ЦФ
3-5-1-1
1
29
23
Энрике
24
Уаттара
13
10
27
8
77
70
Вагнер
45
3-3-4
1
4
Ендрых
6
30
Червински
77
Ковальчик
6
23
Василевский
99
11
8
Галан
22
Милевски
10
28
28
10
70
Вагнер
7
Пеглоу
7
Пеглоу
70
Вагнер
13
99
99
13
77
Ковальчик
21
21
77
Ковальчик
22
Милевски
17
17
22
Милевски
11
10
10
11
99
18
Арак
18
Арак
99
Остались в запасе
Радомяк
ГКС Катовице
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
5
Dariusz Pawłowski
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
5
Dariusz Pawłowski
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Радомяк - ГКС Катовице
5
3
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
18
15
Офсайды
1
1
Количество передач
415
358
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
Посещаемость:
3877 из 4066 зрителей (95%)
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