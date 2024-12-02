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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Радомяк
Мотор Люблин - Радомяк: обзор матча 02 декабря 2024
Мотор Люблин
02.12.2024, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 17 тур
1 : 0
Завершен
Радомяк
21'
P. Stolarski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Радомяк
90'
+1
Желтая карточка
L.
78'
Замена
R. Wolski
️️️️
Вагнер
Желтая карточка
S. Rudol
74'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
72'
Замена
S. Rudol
️️️️
A. Najemski
72'
Замена
B. Van Hoeven
️️️️
P. Ceglarz
72'
63'
Замена
R. Alves
️️️️
M. Kaput
63'
Замена
Пеглоу
️️️️
Б. Жордау
Замена
M. Ndiaye
️️️️
M. Król
61'
Замена
C. Simon
️️️️
K. Caliskaner
61'
59'
Желтая карточка
C. Donis
45'
+1
Желтая карточка
M. Kaput
Желтая карточка
С. Сампер
32'
ГОЛ! 1:0!
P. Stolarski
Пас отдал
С. Мраз
21'
19'
Желтая карточка
Б. Жордау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
68
Bartosz Wolski
ЦП
26
Michał Król
ЦП
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
8
Luizao
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
70
Вагнер
ПВ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Мотор Люблин
45
Oskar Jez
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
10
Rafał Król
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
5
Dariusz Pawłowski
ЦЗ
7
Пеглоу
ЛВ
27
Rafał Wolski
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
3-1-2-4
1
39
18
24
16
Сампер
68
26
77
90
Мраз
22
28
3-5-1-1
1
24
Уаттара
23
Энрике
29
8
13
77
6
Жордау
28
70
Вагнер
45
28
17
17
28
18
21
21
18
22
8
8
22
26
30
30
26
77
19
19
77
70
Вагнер
27
27
70
Вагнер
28
10
10
28
6
Жордау
7
Пеглоу
7
Пеглоу
6
Жордау
Остались в запасе
Мотор Люблин
Радомяк
45
Oskar Jez
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
10
Rafał Król
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
44
Wiktor Koptas
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
5
Dariusz Pawłowski
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
45
Oskar Jez
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
10
Rafał Król
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
5
Dariusz Pawłowski
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Мотор Люблин - Радомяк
2
4
Всего ударов по воротам
18
19
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
15
6
Количество передач
453
413
Сейвы
8
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
9
7
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Арена Люблин
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Мотор Люблин
Радомяк
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
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