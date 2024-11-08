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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Радомяк
Погонь - Радомяк: обзор матча 08 ноября 2024
Погонь
08.11.2024, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 15 тур
0 : 1
Завершен
Радомяк
37'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Радомяк
Замена
A. Klukowski
️️️️
В. Бичахчян
89'
Замена
J. Gamboa
️️️️
B. Zech
89'
89'
Замена
Вагнер
️️️️
Пеглоу
89'
Замена
F. Ramos
️️️️
Б. Жордау
Замена
O. Korczakowski
️️️️
J. Lis
81'
Желтая карточка
R. Kurzawa
70'
70'
Замена
M. Kaput
️️️️
R. Alves
67'
Замена
R. Wolski
️️️️
J. Grzesik
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
K. Łukasiak
61'
Замена
A. Gorgon
️️️️
A. Przyborek
61'
60'
Желтая карточка
П. Энрике
Желтая карточка
B. Zech
58'
37'
ГОЛ! 0:1!
П. Энрике
Пас отдал
J. Grzesik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
77
Christos Donis
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
20
Alexander Gorgon
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
27
Rafał Wolski
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
70
Вагнер
ПВ
9
Leândro
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
2-5-1-2
77
Кожокару
33
Кутрис
25
11
Гросицки
28
21
Бичахчян
8
19
17
9
Кулурис
23
4-4-1-1
1
24
Уаттара
29
23
Энрике
4
Маммадов
13
10
6
Жордау
77
7
Пеглоу
45
19
6
Ульвестад
6
Ульвестад
19
23
16
16
23
17
27
27
17
28
20
20
28
21
Бичахчян
20
20
21
Бичахчян
13
27
27
13
10
28
28
10
6
Жордау
88
88
6
Жордау
7
Пеглоу
70
Вагнер
70
Вагнер
7
Пеглоу
Остались в запасе
Погонь
Радомяк
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
9
Leândro
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
9
Leândro
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Погонь - Радомяк
2
1
Всего ударов по воротам
25
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
17
6
Нарушения
8
12
Офсайды
0
3
Количество передач
476
324
Сейвы
2
9
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
17
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
13803
Новости команд
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Погонь
Радомяк
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