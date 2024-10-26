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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Радомяк
Лех - Радомяк: обзор матча 26 октября 2024
Лех
26.10.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 13 тур
2 : 1
Завершен
Радомяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Лех - Радомяк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
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