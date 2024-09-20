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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Корона
Радомяк - Корона: обзор матча 20 сентября 2024
Радомяк
20.09.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 9 тур
4 : 0
Завершен
Корона
7'
L. Rocha
12'
Пеглоу
46'
L. Rocha
79'
L. Rocha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Корона
Желтая карточка
L.
90'
+2
Замена
R. Cielemęcki
️️️️
L. Rocha
85'
84'
Желтая карточка
S. Nagamatsu
Замена
F. Ramos
️️️️
R. Rossi
84'
81'
Замена
Д. Затор
️️️️
H. Zwozny
Желтая карточка
L. Rocha
80'
ГОЛ! 4:0!
L. Rocha
Пас отдал
G. Zimovski
79'
Желтая карточка
Б. Жордау
78'
Замена
G. Zimovski
️️️️
J. Grzesik
76'
70'
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
M. Remacle
70'
Замена
Д. Трехо
️️️️
A. Dalmau
Замена
L.
️️️️
R. Wolski
69'
Замена
Б. Жордау
️️️️
C. Donis
68'
64'
Желтая карточка
H. Zwozny
Желтая карточка
C. Donis
61'
58'
Желтая карточка
P. Resta
ГОЛ! 3:0!
L. Rocha
Пас отдал
J. Grzesik
46'
46'
Замена
В. Длугош
️️️️
P. Nuno
46'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
Е. Шикавка
Желтая карточка
П. Энрике
31'
29'
Желтая карточка
M. Remacle
ГОЛ! 2:0!
Пеглоу
Пас отдал
M. Kaput
12'
8'
Желтая карточка
К. Деконски
ГОЛ! 1:0!
L. Rocha
Пас отдал
J. Grzesik
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
27
Rafał Wolski
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
9
Leândro
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
Корона
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
21
Данни Трехо
АП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
4-4-1-1
1
29
16
23
Энрике
24
Уаттара
27
28
13
77
7
Пеглоу
45
4-4-2
1
Деконски
55
37
11
66
27
8
18
6
9
9
Шикавка
29
88
88
29
77
6
Жордау
6
Жордау
77
45
20
20
45
27
9
9
27
13
99
99
13
37
44
Затор
44
Затор
37
8
10
10
8
9
21
Трехо
21
Трехо
9
27
71
Длугош
71
Длугош
27
9
Шикавка
7
7
9
Шикавка
Остались в запасе
Радомяк
Корона
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
Остались в запасе
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Радомяк - Корона
5
5
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
13
Офсайды
0
1
Количество передач
402
321
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
им. братьев Чахорув
Посещаемость:
8555
Новости команд
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Радомяк
Корона
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
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В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
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2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
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