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Расписание матчей
Узбекистан. Кубок
Машал - Кызылкум
Машал - Кызылкум: обзор матча 03 июля 2024
Машал
03.07.2024, среда, 18:30
Узбекистан. Кубок, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
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Машал
- : -
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2 : 1
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