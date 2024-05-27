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Расписание матчей
Боливия. Примера
Ориенте Петролеро - Стронгест
Ориенте Петролеро - Стронгест: обзор матча 27 мая 2024
Ориенте Петролеро
27.05.2024, понедельник, 02:30
Боливия. Примера, группа D, 4 тур
0 : 1
Завершен
Стронгест
62'
Б. Миранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ориенте Петролеро - Стронгест
90'
+6
Желтая карточка
R. Bustos
Желтая карточка
M. Riquelme
90'
+6
83'
Желтая карточка
D. Aimar
Желтая карточка
C. Áñez
81'
Желтая карточка
H. Dorrego
78'
73'
Замена
E. Triverio
️️️️
Б. Миранда
73'
Замена
M. Caire
️️️️
Р. Рамальо
62'
ГОЛ! 0:1!
Б. Миранда
Пас отдал
Х. Чура
Замена
M. Riquelme
️️️️
C. Ventura
58'
46'
Замена
Л. Урсино
️️️️
L. López
46'
Замена
M. Ortega
️️️️
Б. Ангуло
45'
+4
Желтая карточка
Р. Рамальо
30'
Замена
Á. Quiroga
️️️️
Д. Вайар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ориенте Петролеро
1
Alejandro Torrez
ВР
5
S. Alvarez
ЦЗ
14
R. Nacif Joffre
ЦЗ
51
Esnaider Cabezas
ЦЗ
6
Dieguito Rodriguez
ЦЗ
36
Roberto Diez
ЦП
9
Carlos Ventura
ЦП
7
Hugo Dorrego
(К)
ЦП
6
Carlos Áñez
ЦП
19
Джон Гарсия
АП
91
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Пуче
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
3
Darío Aimar
ЦЗ
31
Ronald Bustos
ЦЗ
5
Адриан Хусино
(К)
ЦЗ
17
Leonel López
ЦП
28
Диего Вайар
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
10
Родриго Рамальо
ПП
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Ориенте Петролеро
12
Рубен Кордано
ВР
7
D. Barreto
ЦП
30
Matías Aguilera
ЦП
38
José Vargas
ЦП
9
Marcos Riquelme
ЦФ
8
Kevin Salvatierra
ЦФ
Стронгест
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
6
Daniel Rojas
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
10
Michael Ortega
ЦП
5
Álvaro Quiroga
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
26
G. Sotomayor
ЦФ
9
Enrique Triverio
ЦФ
32
Fernando Kuqui
ЦФ
4-4-1-1
1
5
51
6
14
36
7
6
9
19
Гарсия
91
Альварес
3-3-1-3
23
Вискарра
3
31
5
Хусино
10
Рамальо
28
Вайар
17
23
Чура
11
Миранда
11
Ангуло
21
9
9
9
9
10
Рамальо
15
15
10
Рамальо
17
88
Урсино
88
Урсино
17
11
Ангуло
10
10
11
Ангуло
28
Вайар
5
5
28
Вайар
11
Миранда
9
9
11
Миранда
Остались в запасе
Ориенте Петролеро
Стронгест
7
D. Barreto
ЦП
12
Рубен Кордано
ВР
30
Matías Aguilera
ЦП
38
José Vargas
ЦП
8
Kevin Salvatierra
ЦФ
Главный тренер
Антонио Пуче
26
G. Sotomayor
ЦФ
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
6
Daniel Rojas
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Остались в запасе
7
D. Barreto
ЦП
12
Рубен Кордано
ВР
30
Matías Aguilera
ЦП
38
José Vargas
ЦП
8
Kevin Salvatierra
ЦФ
Остались в запасе
26
G. Sotomayor
ЦФ
1
Джоан Гутьеррес
ВР
19
Карлос Рока
ЛЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
6
Daniel Rojas
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
Главный тренер
Антонио Пуче
Главный тренер
Пабло Лавальен
Статистика матча Ориенте Петролеро - Стронгест
3
3
Всего ударов по воротам
6
2
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
6
5
Офсайды
2
1
Количество передач
51
86
Сейвы
0
2
Точность передач %
66
74
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
0
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
1 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Гуабира
1 : 1
19.10.2026
Ориенте Петролеро
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
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