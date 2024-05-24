Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Стронгест - Гуабира
Стронгест - Гуабира: обзор матча 24 мая 2024
Стронгест
24.05.2024, пятница, 03:00
Боливия. Примера, группа A, 3 тур
3 : 2
Завершен
Гуабира
10'
Б. Миранда
45'
Б. Миранда
77'
Á. Quiroga
39'
A. Gabriel Quintana
90+11'
К. Мельгар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стронгест - Гуабира
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Мельгар
Желтая карточка
М. Энумба
90'
+10
90'
+1
Желтая карточка
F. Supayabe Alpiri
ГОЛ! 3:1!
Á. Quiroga
Пас отдал
F. Quaglio
77'
76'
Замена
M. Chajtur
️️️️
A. Melean
Замена
D. Rojas
️️️️
Б. Миранда
76'
Замена
А. Хусино
️️️️
M. Caire
68'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
J. Amoroso
68'
Замена
F. Quaglio
️️️️
D. Lino
53'
ГОЛ! 2:1!
Б. Миранда
45'
39'
ГОЛ! 1:1!
A. Gabriel Quintana
37'
Желтая карточка
К. Мельгар
26'
Желтая карточка
R. Montero
ГОЛ! 1:0!
Б. Миранда
Пас отдал
M. Caire
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стронгест
23
Гильермо Вискарра
ВР
31
Ronald Bustos
ЦЗ
19
Daniel Lino
ЦЗ
44
Марк Энумба
ЦЗ
15
Maximiliano Caire
ЦП
5
Álvaro Quiroga
ЦП
88
Лусиано Урсино
ЦП
7
Joel Amoroso
ЦП
23
Хейсон Чура
АП
9
Enrique Triverio
ЦФ
11
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
Гуабира
1
Manuel Ferrel
ВР
8
Alejandro Melean
(К)
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
22
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
30
Ronaldo Vásquez
ЦП
20
Jorge Eduardo Lovera
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
28
Jhon Velasco
ЦП
16
R. Montero
ЦФ
80
Карлос Мельгар
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Стронгест
12
Jesús Careaga
ВР
3
Darío Aimar
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
17
Leonel López
ЦП
6
Daniel Rojas
ЦП
10
Родриго Рамальо
ПП
26
G. Sotomayor
ЦФ
32
Fernando Kuqui
ЦФ
21
Fabricio Quaglio
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Гуабира
25
Jairo Cuellar
ВР
5
Ronald Gil
ЦЗ
42
Dico Roca
ЦЗ
7
Gustavo Peredo
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
15
Rodrigo Morales
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
11
Mauricio Chajtur
ЦП
3-4-1-2
23
Вискарра
31
19
44
Энумба
15
88
Урсино
7
5
23
Чура
11
Миранда
9
3-4-3
1
8
6
22
20
8
Вильярроэль
28
30
27
80
Мельгар
16
15
5
Хусино
5
Хусино
15
11
Миранда
6
6
11
Миранда
7
10
Рамальо
10
Рамальо
7
19
21
21
19
8
11
11
8
Остались в запасе
Стронгест
Гуабира
26
G. Sotomayor
ЦФ
12
Jesús Careaga
ВР
3
Darío Aimar
ЦЗ
17
Leonel López
ЦП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Пабло Лавальен
25
Jairo Cuellar
ВР
5
Ronald Gil
ЦЗ
42
Dico Roca
ЦЗ
7
Gustavo Peredo
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
15
Rodrigo Morales
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
Главный тренер
Андрес Маринангели
Остались в запасе
26
G. Sotomayor
ЦФ
12
Jesús Careaga
ВР
3
Darío Aimar
ЦЗ
17
Leonel López
ЦП
32
Fernando Kuqui
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
25
Jairo Cuellar
ВР
5
Ronald Gil
ЦЗ
42
Dico Roca
ЦЗ
7
Gustavo Peredo
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
15
Rodrigo Morales
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
Главный тренер
Пабло Лавальен
Главный тренер
Андрес Маринангели
Статистика матча Стронгест - Гуабира
1
3
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
457
344
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Оруро
0 : 3
23.11.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Новости команд
Все
Стронгест
Гуабира
«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
2019.05.01 17:20
3
«Ахмат» близок к покупке полузащитника сборной Боливии
2025.07.07 15:00
1
В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован
2019.05.01 17:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+