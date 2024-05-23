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Расписание матчей
Боливия. Примера
Блуминг - Хорхе Вильстерманн
Блуминг - Хорхе Вильстерманн: обзор матча 23 мая 2024
Блуминг
23.05.2024, четверг, 03:30
Боливия. Примера, группа B, 3 тур
3 : 0
Завершен
Хорхе Вильстерманн
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Блуминг - Хорхе Вильстерманн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блуминг
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
4 : 0
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 22 тур
Блуминг
0 : 0
18.10.2026
Индепендьенте Петролеро
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
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