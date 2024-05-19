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Расписание матчей
Боливия. Примера
Насьональ Потоси - Реал Санта-Крус
Насьональ Потоси - Реал Санта-Крус: обзор матча 19 мая 2024
Насьональ Потоси
19.05.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Реал Санта-Крус
29'
M. Ortiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ Потоси - Реал Санта-Крус
Замена
L. Pavia
️️️️
J. Andia
74'
Замена
P. Azogue
️️️️
J. Guerra
73'
Замена
W. Alvarez
️️️️
F. Callejo
62'
Замена
H. Leanos
️️️️
O. Anez
46'
46'
Замена
A. Sanchez (pen.)
️️️️
A. Treminio
Вторая желтая
S. Galindo
45'
+2
Замена
️️️️
M. Ortiz
43'
Желтая карточка
S. Galindo
34'
ГОЛ! 1:0!
M. Ortiz
Пас отдал
O. Anez
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ Потоси
12
Saidt Mustafa
ВР
14
O. Anez
ЦЗ
26
Edisson Restrepo
ЦЗ
2
Maximiliano Ortíz
ЦЗ
16
Andrés Torrico
ЦЗ
17
S. Guerra
ЦП
15
J. Andia
(К)
ЦП
17
S. Galindo
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
20
M. Prost
ЦФ
9
F. Callejo
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
ВР
19
Brian Hinojosa
ЦЗ
2
Luis Ruano
(К)
ЦЗ
4
Brian López
ЦЗ
3
Walter Antelo
ЦЗ
34
Denilson Choque
ЦЗ
23
Samuel Pozo
ЦП
27
Luis Condarco
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
9
Anderson Treminio
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Насьональ Потоси
25
Mauricio Adorno
ВР
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
32
Heber Leanos
ЦЗ
22
J. Hoyos
ЦП
7
Kevin Romay
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
8
Luis Pavia
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
19
G. Cristaldo
ЦФ
19
W. Alvarez
ЦФ
Реал Санта-Крус
12
Jimmy Roca
ВР
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
8
Imanol Cárdenas
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
17
José Lara
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
4-4-2
12
14
2
16
26
17
17
21
15
9
20
3-2-4-1
1
4
3
34
19
2
27
39
6
23
9
14
32
32
14
15
15
15
8
8
15
18
18
9
19
19
9
Остались в запасе
Насьональ Потоси
Реал Санта-Крус
19
G. Cristaldo
ЦФ
22
J. Hoyos
ЦП
25
Mauricio Adorno
ВР
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
7
Kevin Romay
ЦП
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
26
M. Barrios
ЦП
12
Jimmy Roca
ВР
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
8
Imanol Cárdenas
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
17
José Lara
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Остались в запасе
19
G. Cristaldo
ЦФ
22
J. Hoyos
ЦП
25
Mauricio Adorno
ВР
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
7
Kevin Romay
ЦП
Остались в запасе
26
M. Barrios
ЦП
12
Jimmy Roca
ВР
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
8
Imanol Cárdenas
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
17
José Lara
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Главный тренер
Кристиан Фарах
Статистика матча Насьональ Потоси - Реал Санта-Крус
1
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Нарушения
19
12
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
4
Матчи команд
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
1 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Насьональ Потоси
1 : 1
08.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Оруро
1 : 1
31.10.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
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