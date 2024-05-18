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Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Хосе Оруро - Индепендьенте Петролеро
Сан-Хосе Оруро - Индепендьенте Петролеро: обзор матча 18 мая 2024
Сан-Хосе Оруро
18.05.2024, суббота, 22:00
Боливия. Примера, группа D, 2 тур
1 : 2
Завершен
Индепендьенте Петролеро
90+1'
R. Vargas
18'
F. Gatti
33'
F. Gatti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе Оруро - Индепендьенте Петролеро
90'
+9
Желтая карточка
A. Bejarano
ГОЛ! 1:2!
R. Vargas
90'
+1
Желтая карточка
H. Rodriguez
90'
90'
Желтая карточка
D. Valda
87'
Желтая карточка
A. Carabalí
87'
Замена
D. Navarro
️️️️
J. Godoy
85'
Желтая карточка
S. Ibars
80'
Замена
A. Medina
️️️️
F. Gatti
68'
Замена
A. Bejarano
️️️️
R. Avila
Желтая карточка
H. Sanchez
54'
46'
Замена
A. Carabalí
️️️️
J. Cristaldo
33'
ГОЛ! 0:2!
F. Gatti
Пас отдал
J. Cristaldo
Желтая карточка
S. Torres
25'
18'
ГОЛ! 0:1!
F. Gatti
Пас отдал
J. Cristaldo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе Оруро
1
Родриго Банегас
ВР
2
S. Torres
ЦЗ
6
V. Melgar
(К)
ЦП
14
H. Sanchez
ЦП
11
J. Sanguinetti
ЦФ
Индепендьенте Петролеро
12
Gustavo Salvatierra
ВР
28
Wilfredo Soleto
ЦЗ
29
Sebastián Ibars
ЦЗ
75
Denilson Valda
ЦЗ
33
Francisco Gatti
ЦП
23
Juan Godoy
(К)
ЦП
8
Miguel Quiroga
ЦП
2
Rodrigo Avila
ЦП
9
Jonathan Cristaldo
ЦФ
Главный тренер
Марсело Робледо
Сан-Хосе Оруро
6
L. Serrano
ЦП
24
H. Rodriguez
ЦП
20
R. Vargas
ЦФ
Индепендьенте Петролеро
1
Elder Arauz
ВР
15
Daniel Castellón
ЦЗ
5
Enrique David Diaz
ЦЗ
26
Jesús Peterito
ЦП
27
Diego Navarro
ЦП
35
Emerson Claros
ЦП
30
Alejandro Bejarano
ЦП
19
Alejandro Medina
ЦФ
9
Andrés Carabalí
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
1-2-1
1
Банегас
2
6
14
11
3-4-1
12
28
29
75
23
8
2
33
9
23
27
27
23
2
30
30
2
33
19
19
33
9
9
9
9
Остались в запасе
Сан-Хосе Оруро
Индепендьенте Петролеро
6
L. Serrano
ЦП
24
H. Rodriguez
ЦП
20
R. Vargas
ЦФ
1
Elder Arauz
ВР
15
Daniel Castellón
ЦЗ
5
Enrique David Diaz
ЦЗ
26
Jesús Peterito
ЦП
35
Emerson Claros
ЦП
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Робледо
Остались в запасе
6
L. Serrano
ЦП
24
H. Rodriguez
ЦП
20
R. Vargas
ЦФ
Остались в запасе
1
Elder Arauz
ВР
15
Daniel Castellón
ЦЗ
5
Enrique David Diaz
ЦЗ
26
Jesús Peterito
ЦП
35
Emerson Claros
ЦП
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Робледо
Статистика матча Сан-Хосе Оруро - Индепендьенте Петролеро
3
4
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
8
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Нарушения
20
11
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Матчи команд
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
03.12.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 27 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
28.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 28 тур
Аврора
- : -
04.12.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Индепендьенте Петролеро
4 : 1
28.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Потоси
1 : 1
31.10.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 23 тур
Индепендьенте Петролеро
4 : 2
25.10.2026
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