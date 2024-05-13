Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Санта-Крус - Хорхе Вильстерманн
Реал Санта-Крус - Хорхе Вильстерманн: обзор матча 13 мая 2024
Реал Санта-Крус
13.05.2024, понедельник, 02:30
Боливия. Примера, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Хорхе Вильстерманн
45+5'
A. Nahuelpán (П)
60'
A. Nahuelpán (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Санта-Крус - Хорхе Вильстерманн
Красная карточка
Y. Parra
90'
+9
89'
Замена
R. Cardozo
️️️️
C. Machado
81'
Замена
J. Mamani
️️️️
R. Amaral
Желтая карточка
M. Ovando
67'
Желтая карточка
D. Zamora
67'
64'
Желтая карточка
W. Saucedo
Замена
A. Treminio
️️️️
I. Cárdenas
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
A. Nahuelpán
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A. Nahuelpán
10'
Желтая карточка
A. Nahuelpán
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
ВР
4
Brian López
ЦЗ
14
Jean Carlos López
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
2
Luis Ruano
(К)
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
8
Imanol Cárdenas
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
17
José Lara
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фарах
Хорхе Вильстерманн
13
Arnaldo Giménez
(К)
ВР
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
22
Widen Saucedo
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
37
Ariel Nahuelpán
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Реал Санта-Крус
12
Jimmy Roca
ВР
34
Denilson Choque
ЦЗ
19
Brian Hinojosa
ЦЗ
3
Walter Antelo
ЦЗ
20
Yohan Parra
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
9
Anderson Treminio
ЦФ
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
22
Makerlo Tellez
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
4-5
1
4
32
2
14
19
8
15
17
26
4-3-2
13
17
22
15
18
19
70
20
37
3
Чумасеро
8
9
9
8
70
8
8
70
15
7
7
15
Остались в запасе
Реал Санта-Крус
Хорхе Вильстерманн
12
Jimmy Roca
ВР
34
Denilson Choque
ЦЗ
19
Brian Hinojosa
ЦЗ
3
Walter Antelo
ЦЗ
20
Yohan Parra
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фарах
1
Bruno Poveda
ВР
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
22
Makerlo Tellez
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
Главный тренер
Кристиан Диас
Остались в запасе
12
Jimmy Roca
ВР
34
Denilson Choque
ЦЗ
19
Brian Hinojosa
ЦЗ
3
Walter Antelo
ЦЗ
20
Yohan Parra
ЦП
39
Gerson Malgor
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
Остались в запасе
1
Bruno Poveda
ВР
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
22
Makerlo Tellez
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фарах
Главный тренер
Кристиан Диас
Статистика матча Реал Санта-Крус - Хорхе Вильстерманн
2
1
2
Всего ударов по воротам
5
2
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Нарушения
1
4
Офсайды
0
4
Количество передач
136
132
Сейвы
1
0
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
0
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
Новости команд
Все
Реал Санта-Крус
Хорхе Вильстерманн
В Боливии умер 24-летний колумбийский футболист
2024.03.24 21:36
В Боливии умер 24-летний колумбийский футболист
2024.03.24 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+