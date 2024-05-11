Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Антонио Було-Було - Гуабира
Сан-Антонио Було-Було - Гуабира: обзор матча 11 мая 2024
Сан-Антонио Було-Було
11.05.2024, суббота, 22:00
Боливия. Примера, группа A, 1 тур
3 : 2
Завершен
Гуабира
58'
D. Passira
64'
F. Pasadore
90+8'
F. Pasadore
71'
M. Portillo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Антонио Було-Було - Гуабира
90'
+10
Желтая карточка
Х. Рохас
ГОЛ! 3:1!
F. Pasadore
90'
+8
Желтая карточка
G. Olguin
90'
+6
Желтая карточка
G. Mendoza
90'
+6
90'
+5
Замена
F. Supayabe Alpiri
️️️️
M. Chajtur
90'
+4
Желтая карточка
M. Chajtur
Желтая карточка
D. Passira
88'
Замена
A. Bautista
️️️️
J. Alaca
86'
84'
Замена
M. Chajtur
️️️️
М. Вильярроэль
Замена
R. Borda
️️️️
M. Castellon
83'
Замена
J. Prieto
️️️️
J. Mena
83'
Замена
J. Isita
️️️️
C. Preciado
83'
Желтая карточка
C. Preciado
79'
71'
ГОЛ! 2:1!
M. Portillo
Пас отдал
М. Вильярроэль
ГОЛ! 2:0!
F. Pasadore
Пас отдал
D. Passira
64'
ГОЛ! 1:0!
D. Passira
58'
Желтая карточка
P. Meza
50'
49'
Желтая карточка
К. Мельгар
Желтая карточка
J. Mena
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Антонио Було-Було
12
J. Vera
ВР
15
C. Ribera
ЦЗ
21
P. Meza
ЦЗ
20
G. Olguin
ЦЗ
3
J. Alaca
ЦЗ
32
F. Pasadore
ЦЗ
7
J. Mena
(К)
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
10
C. Preciado
ЦФ
99
Daniel Passira
ЦФ
34
G. Mendoza
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Гуабира
1
Хавьер Рохас
ВР
8
Alejandro Melean
(К)
ЦЗ
21
Milciades Portillo
ЦЗ
15
Rodrigo Morales
ЦП
28
Jhon Velasco
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
30
Ronaldo Vásquez
ЦП
80
Карлос Мельгар
ЦФ
99
Erick Japa
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Сан-Антонио Було-Було
30
J. Prieto
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
8
K. Gutierrez
ЦФ
Гуабира
1
Manuel Ferrel
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
22
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
5
Ronald Gil
ЦЗ
11
Mauricio Chajtur
ЦП
50
Juan Montenegro
ЦП
7
Gustavo Peredo
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
16
R. Montero
ЦФ
3-2-2-3
12
20
3
32
21
15
7
8
34
99
10
2-5-2
1
Рохас
8
21
15
15
8
Вильярроэль
30
28
99
80
Мельгар
7
30
30
7
22
22
8
Вильярроэль
11
11
8
Вильярроэль
Остались в запасе
Сан-Антонио Було-Було
Гуабира
8
K. Gutierrez
ЦФ
18
D. Torrico
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
1
Manuel Ferrel
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
5
Ronald Gil
ЦЗ
50
Juan Montenegro
ЦП
7
Gustavo Peredo
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
16
R. Montero
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Остались в запасе
8
K. Gutierrez
ЦФ
18
D. Torrico
ЦЗ
Остались в запасе
1
Manuel Ferrel
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
5
Ronald Gil
ЦЗ
50
Juan Montenegro
ЦП
7
Gustavo Peredo
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
16
R. Montero
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Главный тренер
Андрес Маринангели
Статистика матча Сан-Антонио Було-Було - Гуабира
6
3
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
9
Количество передач
345
207
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
63
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
Сан-Антонио Було-Було
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Оруро
0 : 3
23.11.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Новости команд
Все
Сан-Антонио Було-Було
Гуабира
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+