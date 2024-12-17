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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба: обзор матча 17 декабря 2024
Атлетико Тукуман
17.12.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Сентраль Кордоба
10'
M. Coronel
49'
N. Breitenbruch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба
Замена
L. Olima
️️️️
A. Sánchez
90'
+1
Замена
R. Melo
️️️️
G. Acosta
84'
Замена
J. Giani
️️️️
M. Coronel
84'
Замена
M. Orihuela
️️️️
N. Franco
83'
Замена
L. Miguel Rodríguez
️️️️
M. Bajamich
73'
61'
Желтая карточка
Y. Rak
61'
Замена
M. Benítez
️️️️
L. Miguel Angulo
ГОЛ! 2:0!
N. Breitenbruch
Пас отдал
R. Tesuri
49'
46'
Замена
R. Atencio
️️️️
I. Pillud
46'
Замена
M. Godoy
️️️️
F. Cabral
27'
Желтая карточка
E. Cabrera
ГОЛ! 1:0!
M. Coronel
Пас отдал
G. Acosta
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
11
Renzo Tesuri
ЦП
32
Mateo Bajamich
ЦФ
10
N. Franco
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
29
F. Cabral
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
16
Moisés Brandán
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
21
Leandro Olima
ЦП
7
Justo Giani
ЦФ
27
Lucas Ambrogio
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
Сентраль Кордоба
25
Javier Vallejos
ВР
2
Lucas Abascia
ЦЗ
17
Yuri Casermeiro
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
13
Rafael Barrios
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
5
Cristian Vega
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
18
Agustín Morales
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
4-3-3
25
25
6
5
Ромеро
32
8
21
11
11
10
32
3-2-2-3
23
20
3
4
15
36
32
22
29
77
37
8
41
41
8
10
39
39
10
21
21
21
21
11
7
7
11
32
7
7
32
4
19
19
4
77
7
7
77
29
21
21
29
Остались в запасе
Атлетико Тукуман
Сентраль Кордоба
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
16
Moisés Brandán
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
27
Lucas Ambrogio
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
25
Javier Vallejos
ВР
2
Lucas Abascia
ЦЗ
17
Yuri Casermeiro
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
13
Rafael Barrios
ЦЗ
5
Cristian Vega
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
18
Agustín Morales
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
16
Moisés Brandán
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
27
Lucas Ambrogio
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Остались в запасе
25
Javier Vallejos
ВР
2
Lucas Abascia
ЦЗ
17
Yuri Casermeiro
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
13
Rafael Barrios
ЦЗ
5
Cristian Vega
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
18
Agustín Morales
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Статистика матча Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба
2
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
13
Офсайды
5
4
Количество передач
322
354
Сейвы
0
2
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.12
Матчи команд
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
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