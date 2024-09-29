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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Барракас Сентраль
Сентраль Кордоба - Барракас Сентраль: обзор матча 29 сентября 2024
Сентраль Кордоба
29.09.2024, воскресенье, 20:30
Аргентина. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Барракас Сентраль
38'
L. Varaldo
45'
J. Meli
90+7'
R. Insúa (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентраль Кордоба - Барракас Сентраль
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:1!
R. Insúa
90'
+2
Желтая карточка
F. Bruera
Замена
Н. Куальята
️️️️
E. Cabrera
87'
Желтая карточка
J. Meli
78'
Замена
L. Rivero
️️️️
M. Godoy
75'
Замена
F. Cabral
️️️️
L. Miguel Angulo
75'
69'
Замена
F. Bruera
️️️️
J. Ruiz
Замена
E. Cabrera
️️️️
R. Atencio
66'
Желтая карточка
Х. Флорентин
64'
54'
Замена
M. Iacobellis
️️️️
D. Miloc
46'
Замена
J. Candia
️️️️
L. Brochero
46'
Замена
M. Puig
️️️️
P. Velurtas
46'
Замена
S. Rosane
️️️️
I. Tapia
ГОЛ! 2:0!
J. Meli
Пас отдал
Х. Флорентин
45'
ГОЛ! 1:0!
L. Varaldo
Пас отдал
L. Miguel Angulo
38'
Желтая карточка
R. Atencio
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
25
Хосе Флорентин
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
21
Matías Godoy
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
10
Javier Ruiz
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
22
Elías Cabrera
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
7
Matías Díaz
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
29
F. Cabral
ЦФ
18
Agustín Morales
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
8
Siro Rosane
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
48
Federico Aguirre
ЦФ
4-2-4
1
13
36
23
2
25
Флорентин
32
21
9
77
19
4-2-4
1
2
42
4
31
6
10
22
10
21
5
21
13
13
21
19
22
22
19
10
Куальята
10
Куальята
77
29
29
77
10
8
8
10
5
10
10
5
4
79
79
4
10
77
77
10
21
20
20
21
Остались в запасе
Сентраль Кордоба
Барракас Сентраль
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
7
Matías Díaz
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
18
Agustín Morales
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
29
Manuel Duarte
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
48
Federico Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
7
Matías Díaz
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
18
Agustín Morales
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
29
Manuel Duarte
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
48
Federico Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Главный тренер
Алехандро Орфила
Статистика матча Сентраль Кордоба - Барракас Сентраль
3
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
11
Офсайды
2
0
Количество передач
444
335
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.45
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero
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