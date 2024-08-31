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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль
Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль: обзор матча 31 августа 2024
Дефенса и Хустисия
31.08.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Барракас Сентраль
23'
G. Goñi (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль
Замена
T. Ferreyra
️️️️
Х. Мирителло
89'
85'
Замена
F. Aguirre
️️️️
M. Iacobellis
Замена
B. Schamine
️️️️
N. Palavecino
84'
Желтая карточка
N. Palavecino
80'
Замена
M. Sosa
️️️️
L. Herrera
69'
67'
Замена
L. Brochero
️️️️
D. Pavia
62'
Замена
S. Coronel
️️️️
M. Zalazar
62'
Замена
A. Cantero
️️️️
S. Rosane
52'
Желтая карточка
J. Candia
Замена
A. Portillo
️️️️
G. Alanis
46'
Красная карточка
M. González
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
G. Goñi
23'
Желтая карточка
A. Soto
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
14
Luciano Herrera
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
20
Jhonatan Candia
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Дефенса и Хустисия
15
Ramiro Garcia
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
5
Julián López
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
32
Matías Sosa
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
22
Santiago Villalba
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
48
Federico Aguirre
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
4-4-2
25
4
33
15
Рамос Минго
28
8
17
99
15
9
Мирителло
14
2-5-2-1
30
2
42
8
10
9
58
10
6
26
20
9
Мирителло
3
3
9
Мирителло
17
16
16
17
99
28
28
99
14
32
32
14
9
32
32
9
8
11
11
8
58
21
21
58
10
48
48
10
Остались в запасе
Дефенса и Хустисия
Барракас Сентраль
15
Ramiro Garcia
ВР
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
36
Alex Juárez
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
22
Santiago Villalba
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Остались в запасе
15
Ramiro Garcia
ВР
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
24
Abiel Osorio
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
36
Alex Juárez
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
22
Santiago Villalba
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Главный тренер
Алехандро Орфила
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль
2
1
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
11
Количество передач
242
337
Сейвы
1
2
Точность передач %
50
58
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.83
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
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