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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Барракас Сентраль
Платенсе - Барракас Сентраль: обзор матча 17 августа 2024
Платенсе
17.08.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Барракас Сентраль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Барракас Сентраль
90'
+4
Желтая карточка
N. Capraro
Желтая карточка
I. Vazquez
90'
+4
90'
+2
Вторая желтая
A. Juárez
85'
Замена
F. Aguirre
️️️️
M. Iacobellis
Замена
O. Salomón
️️️️
B. Barros Schelotto
78'
Замена
M. Tucker
️️️️
G. Mainero
78'
75'
Желтая карточка
A. Juárez
75'
Замена
A. Domínguez
️️️️
J. Candia
Желтая карточка
F. Juárez
67'
Замена
R. Martinez
️️️️
A. Lotti
66'
Замена
L. Picco
️️️️
C. Villalba
66'
66'
Замена
A. Juárez
️️️️
S. Rosane
66'
Замена
S. Coronel
️️️️
M. Zalazar
Желтая карточка
G. Mainero
54'
46'
Замена
I. Tapia
️️️️
A. Cantero
Желтая карточка
B. Barros Schelotto
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
7
Guido Mainero
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
26
Rodrigo Herrera
(К)
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
43
Lisandro Montenegro
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
28
Manuel Tucker
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
36
Alex Juárez
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
10
Iván Tapia
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
48
Federico Aguirre
ЦФ
4-4-2
30
31
13
20
6
7
25
29
8
32
Пеллегрино
21
3-5-2
30
4
42
2
6
9
26
8
10
20
11
31
22
22
31
25
14
14
25
7
28
28
7
21
77
77
21
8
36
36
8
9
32
32
9
11
10
10
11
20
22
22
20
10
48
48
10
Остались в запасе
Платенсе
Барракас Сентраль
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
43
Lisandro Montenegro
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
Главный тренер
Серхио Гомес
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
58
Diego Pavia
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
43
Lisandro Montenegro
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
Остались в запасе
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
58
Diego Pavia
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Главный тренер
Алехандро Орфила
Статистика матча Платенсе - Барракас Сентраль
4
1
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
19
10
Офсайды
1
2
Количество передач
244
335
Сейвы
1
5
Точность передач %
64
70
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.2
Матчи команд
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0 : 2
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1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
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0 : 1
21.11.2026
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Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
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Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
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