Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба - Дефенса и Хустисия: обзор матча 11 августа 2024
Сентраль Кордоба
11.08.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Дефенса и Хустисия
23'
R. Barrios
55'
M. Godoy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентраль Кордоба - Дефенса и Хустисия
88'
Желтая карточка
K. Gutiérrez
Замена
M. Benítez
️️️️
M. Godoy
86'
Замена
L. Sánchez
️️️️
R. Atencio
86'
81'
Желтая карточка
L. Ferreira
Замена
L. Miguel Angulo
️️️️
E. Cabrera
78'
71'
Замена
D. Cáceres
️️️️
I. Galván
61'
Замена
F. Echevarría
️️️️
A. Molinas
Замена
F. Aragon
️️️️
C. Vega
58'
ГОЛ! 2:0!
M. Godoy
Пас отдал
R. Atencio
55'
46'
Замена
L. Herrera
️️️️
Х. Мирителло
46'
Замена
N. Palavecino
️️️️
J. López
ГОЛ! 1:0!
R. Barrios
23'
15'
Замена
K. Lopez
️️️️
С. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
5
Cristian Vega
(К)
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
21
Matías Godoy
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
5
Julián López
ЦП
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
21
Ignacio Galván
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
10
Aaron Molinas
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
6
Federico Andueza
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
17
Yuri Casermeiro
ЦЗ
10
Luis Sánchez
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
28
Ramon Cansinos
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
37
Alexis Segovia
ЦФ
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
17
Gabriel Alanis
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
32
Matías Sosa
ЦФ
4-3-3
1
13
2
14
36
5
32
22
19
9
21
3-4-3
25
15
Рамос Минго
6
4
15
8
Перес
21
5
10
24
9
Мирителло
19
10
10
19
5
22
22
5
22
77
77
22
21
7
7
21
21
23
23
21
8
Перес
30
30
8
Перес
5
99
99
5
10
36
36
10
9
Мирителло
14
14
9
Мирителло
Остались в запасе
Сентраль Кордоба
Дефенса и Хустисия
23
Lautaro Bursich
ВР
6
Federico Andueza
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
17
Yuri Casermeiro
ЦЗ
28
Ramon Cansinos
ЦФ
37
Alexis Segovia
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
25
Enrique Bologna
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
17
Gabriel Alanis
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
32
Matías Sosa
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
6
Federico Andueza
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
17
Yuri Casermeiro
ЦЗ
28
Ramon Cansinos
ЦФ
37
Alexis Segovia
ЦФ
Остались в запасе
25
Enrique Bologna
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
17
Gabriel Alanis
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
32
Matías Sosa
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Главный тренер
Хулио Ваккари
Статистика матча Сентраль Кордоба - Дефенса и Хустисия
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
9
Офсайды
2
0
Количество передач
357
466
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.39
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero
Новости команд
Все
Сентраль Кордоба
Дефенса и Хустисия
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+