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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман: обзор матча 29 июля 2024
Барракас Сентраль
29.07.2024, понедельник, 21:00
Аргентина. Примера, 8 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Тукуман
5'
L. Miguel Rodríguez (П)
90'
Д. Перуцци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Перуцци
Пас отдал
Х. Перейра
78'
Замена
Д. Перуцци
️️️️
M. Brandán
72'
Желтая карточка
T. Durso
69'
Замена
G. Ferrari
️️️️
R. Tesuri
Замена
D. Miloc
️️️️
R. Herrera
65'
64'
Замена
R. Melo
️️️️
G. Acosta
64'
Замена
M. Estigarribia
️️️️
L. Miguel Rodríguez
Замена
A. Cantero
️️️️
M. Zalazar
58'
Замена
A. Juárez
️️️️
M. Iacobellis
58'
Замена
S. Coronel
️️️️
S. Rosane
58'
Замена
A. Domínguez
️️️️
M. Duarte
46'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
L. Miguel Rodríguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
17
Sebastián Moyano
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
26
Rodrigo Herrera
(К)
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
20
Jhonatan Candia
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
26
Хоакин Перейра
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
48
Federico Aguirre
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
4-5-1
17
4
42
3
2
8
10
29
9
26
20
4-3-3
25
17
5
Ромеро
32
16
11
21
8
32
7
26
Перейра
10
36
36
10
8
32
32
8
9
11
11
9
26
5
5
26
29
22
22
29
11
6
6
11
8
41
41
8
16
30
Перуцци
30
Перуцци
16
7
19
19
7
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
48
Federico Aguirre
ЦФ
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
48
Federico Aguirre
ЦФ
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Факундо Сава
Статистика матча Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
17
Офсайды
0
3
Количество передач
508
341
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
69
Удары мимо ворот
10
9
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.93
2.66
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas
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