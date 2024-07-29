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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Платенсе
Дефенса и Хустисия - Платенсе: обзор матча 29 июля 2024
Дефенса и Хустисия
29.07.2024, понедельник, 22:30
Аргентина. Примера, 8 тур
1 : 3
Завершен
Платенсе
77'
A. Osorio
34'
М. Пеллегрино
53'
М. Пеллегрино
70'
G. Mainero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Платенсе
90'
+5
Желтая карточка
B. Barros Schelotto
87'
Желтая карточка
A. Quiroga
80'
Замена
B. Rivero
️️️️
C. Villalba
80'
Замена
R. Martinez
️️️️
М. Пеллегрино
Желтая карточка
A. Osorio
78'
Замена
A. Soto
️️️️
I. Galván
78'
ГОЛ! 1:3!
A. Osorio
Пас отдал
A. Molinas
77'
Замена
M. Sosa
️️️️
L. Herrera
71'
70'
ГОЛ! 0:3!
G. Mainero
59'
Замена
S. Marcich
️️️️
A. Lotti
Замена
A. Osorio
️️️️
L. Ferreira
56'
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Пеллегрино
Пас отдал
C. Villalba
Замена
С. Перес
️️️️
J. López
46'
Замена
E. Cannavo
️️️️
A. Portillo
46'
45'
+1
Замена
A. Ocampo
️️️️
F. Zapiola
43'
Желтая карточка
F. Zapiola
Желтая карточка
L. Herrera
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Пеллегрино
Пас отдал
A. Quiroga
22'
Желтая карточка
C. Villalba
Желтая карточка
Х. Мирителло
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
16
Ayrton Portillo
ЦП
5
Julián López
ЦП
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
21
Ignacio Galván
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
25
Carlos Villalba
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
10
Franco Zapiola
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Дефенса и Хустисия
15
Ramiro Garcia
ВР
33
Alexis Soto
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
4
Francisco Marco
ЦЗ
30
Kevin Lopez
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
32
Matías Sosa
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
42
Alejo Valenzuela
ЦФ
Платенсе
22
Nicolás Sumavil
ВР
6
Sasha Marcich
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
43
Lisandro Montenegro
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
40
Cristian Ortíz
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
3-4-3
25
6
15
Рамос Минго
28
16
15
21
5
14
9
Мирителло
10
4-4-2
30
20
29
31
13
8
10
7
25
32
Пеллегрино
21
21
33
33
21
16
4
4
16
5
8
Перес
8
Перес
5
14
32
32
14
6
24
24
6
21
6
6
21
10
7
7
10
25
38
38
25
32
Пеллегрино
77
77
32
Пеллегрино
Остались в запасе
Дефенса и Хустисия
Платенсе
15
Ramiro Garcia
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
4
Francisco Marco
ЦЗ
30
Kevin Lopez
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
42
Alejo Valenzuela
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
22
Nicolás Sumavil
ВР
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
43
Lisandro Montenegro
ЦП
40
Cristian Ortíz
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Остались в запасе
15
Ramiro Garcia
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
4
Francisco Marco
ЦЗ
30
Kevin Lopez
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
42
Alejo Valenzuela
ЦФ
Остались в запасе
22
Nicolás Sumavil
ВР
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
43
Lisandro Montenegro
ЦП
40
Cristian Ortíz
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Главный тренер
Серхио Гомес
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Платенсе
3
4
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
459
240
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
62
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.38
1.49
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
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