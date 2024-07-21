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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Платенсе
Сентраль Кордоба - Платенсе: обзор матча 21 июля 2024
Сентраль Кордоба
21.07.2024, воскресенье, 23:15
Аргентина. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Платенсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Сентраль Кордоба - Платенсе
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
6
14
Количество передач
644
189
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
54
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.26
0.36
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero
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