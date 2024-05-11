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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Дефенса и Хустисия
Уракан - Дефенса и Хустисия: обзор матча 11 мая 2024
Уракан
11.05.2024, суббота, 20:30
Аргентина. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Дефенса и Хустисия
45'
И. Пуссетто (П)
90+3'
И. Пуссетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уракан - Дефенса и Хустисия
ГОЛ! 2:0!
И. Пуссетто
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Пуссетто
45'
43'
Желтая карточка
С. Рамос Минго
Начало матча
Статистика матча Уракан - Дефенса и Хустисия
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
14
Офсайды
4
1
Количество передач
376
399
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.58
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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