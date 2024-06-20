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Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Бинь Динь - Ханой
Бинь Динь - Ханой: обзор матча 20 июня 2024
Бинь Динь
20.06.2024, четверг, 14:00
Вьетнам. Лига V, 24 тур
4 : 2
Завершен
Ханой
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Матчи команд
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Бинь Динь
2 : 4
22.06.2025
Ханой
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хошимин Сити
1 : 0
15.06.2025
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 20 тур
Бинь Динь
1 : 5
03.06.2025
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Тханьхоа
1 : 1
27.05.2025
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Бинь Динь
2 : 2
18.05.2025
Вьеттел
Ханой
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Ханой
1 : 1
07.06.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Хоангань
3 : 1
31.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Ханой
2 : 1
24.05.2026
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 23 тур
ПВФ-КАНД
0 : 4
17.05.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Тханьхоа
1 : 0
09.05.2026
Ханой
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