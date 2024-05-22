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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Крумовград - Левски
Крумовград - Левски: обзор матча 22 мая 2024
Крумовград
22.05.2024, среда, 16:00
Болгария. Первая лига, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Левски
90+2'
Цунами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крумовград - Левски
Замена
Z. Pehlivanov
️️️️
D. Ali
90'
+3
Замена
O. Yusein
️️️️
D. Raposo
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Цунами
Пас отдал
К. Димитров
89'
Замена
К. Димитров
️️️️
М. Петков
85'
Замена
П. Мислович
️️️️
A. Ivanov Mitkov
Замена
K. Vasilev
️️️️
S. Ussein
72'
66'
Замена
B. Bari
️️️️
Э. Бала
66'
Замена
Рикардиньо
️️️️
J. El Jemili
21'
Желтая карточка
Х. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
4
Lucas Santana
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
13
Diego Raposo
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЛЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
7
Fábio Costa
ЦП
17
Эвертон Бала
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Крумовград
21
Nikolay Prandzhev
ВР
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
Левски
99
Ivan Andonov
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
39
Рикардиньо
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
19
Bilal Bari
ЦФ
3-3-4
22
4
43
2
13
88
20
21
9
20
Колев
23
Шимич
4-4-1-1
1
Андреев
27
Галчев
55
33
Кордоба
6
Цунами
8
7
17
Бала
10
88
Петков
11
2
6
6
2
20
80
80
20
13
11
11
13
88
Петков
50
Димитров
50
Димитров
88
Петков
10
23
Мислович
23
Мислович
10
11
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
11
17
Бала
19
19
17
Бала
Остались в запасе
Крумовград
Левски
21
Nikolay Prandzhev
ВР
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
Главный тренер
Неманья Милянович
99
Ivan Andonov
ВР
10
Асен Чандаров
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
21
Nikolay Prandzhev
ВР
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
Остались в запасе
99
Ivan Andonov
ВР
10
Асен Чандаров
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Крумовград - Левски
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Hristiyana Guteva, Bulgaria
Стадион:
Krumovgrad Stadium, Krumovgrad
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