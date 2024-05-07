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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Явор
Радник - Явор: обзор матча 07 мая 2024
Радник
07.05.2024, вторник, 19:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Явор
90+4'
M. Stojanovic (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Явор
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
M. Stojanovic
79'
Желтая карточка
Л. Раткович
77'
Замена
Л. Раткович
️️️️
M. Šarić
72'
Желтая карточка
Н. Милетич
61'
Желтая карточка
B. Doucoure
56'
Замена
D. Dolmagić
️️️️
S. Marjanović
Замена
M. Stojanovic
️️️️
A. Kadijević
46'
Желтая карточка
M. Vranjanin
38'
Желтая карточка
H. Hajdarević
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
4
Leandro
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
5
Stefan Marjanović
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
45
Marko Šarić
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
20
Damir Šovšić
ЦП
93
Petar Kunić
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
21
Nikola Popović
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
1-3-5
12
9
66
4
37
88
8
11
4
6
3-2-3-2
98
4
22
11
3
3
Милетич
5
19
18
9
Стюарт
45
88
3
3
88
5
13
13
5
19
19
45
27
Раткович
27
Раткович
45
Остались в запасе
Радник
Явор
99
Stefan Ranđelović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
20
Damir Šovšić
ЦП
93
Petar Kunić
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
1
Lazar Raičević
ВР
21
Nikola Popović
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
99
Stefan Ranđelović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
20
Damir Šovšić
ЦП
93
Petar Kunić
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
21
Nikola Popović
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Радник - Явор
2
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
26
Офсайды
1
2
Количество передач
338
326
Сейвы
7
2
Точность передач %
71
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 18 тур
Мачва
- : -
06.12.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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