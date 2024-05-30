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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Велес - Новосибирск
Велес - Сибирь: обзор матча 30 мая 2024
Велес
30.05.2024, четверг, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сибирь
20'
О. Смирнов
48'
В. Тюрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Сибирь
Замена
И. Востриков
️️️️
И. Умаров
90'
+1
Замена
Е. Песиков
️️️️
И. Сутугин
90'
+1
81'
Замена
А. Малеев
️️️️
О. Шалаев
Замена
И. Сутугин
️️️️
О. Смирнов
76'
Замена
Я. Фролов
️️️️
Я. Ивакин
75'
73'
Замена
А. Кузьмин
️️️️
В. Тюрин
73'
Замена
Н. Рожков
️️️️
М. Бамматгереев
64'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Г. Бахарев
Замена
А. Шубин
️️️️
И. Котельников
57'
Вторая желтая
А. Гиоев
53'
50'
Желтая карточка
К. Попов
Желтая карточка
А. Гиоев
49'
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Тюрин
Пас отдал
А. Конев
46'
Замена
А. Конев
️️️️
А. Соловьев
36'
Желтая карточка
Г. Бахарев
ГОЛ! 1:0!
О. Смирнов
Пас отдал
И. Котельников
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Антон Шитов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
47
Ибрагим Умаров
ЛВ
23
Алан Гиоев
ОП
81
Владимир Кобахидзе
ЦП
17
Иван Котельников
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
77
Олег Смирнов
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
24
Константин Попов
ПВ
Главный тренер
Алексей Медведев
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
97
Александр Шубин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
11
Исмаил Дибиров
АП
14
Ярослав Фролов
АП
76
Денис Рубанов
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
Сибирь
31
Даниил Полянский
ВР
6
Артем Кузьмин
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Александр Конев
ЦФ
10
Никита Рожков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-1-2-3
1
Шитов
95
Магомадов
3
Петрунин
15
Сосранов
80
Рыбалко
23
Гиоев
81
Кобахидзе
17
Котельников
47
Умаров
20
Ивакин
77
Смирнов
4-1-2-3
35
Киселев
11
Соловьев
4
Редькович
27
Ерохин
49
Караев
18
Шалаев
10
Бамматгереев
21
Макурин
24
Попов
13
Тюрин
70
Бахарев
Сутугин
9
Песиков
9
Песиков
Сутугин
47
Умаров
9
Востриков
9
Востриков
47
Умаров
77
Смирнов
48
Сутугин
48
Сутугин
77
Смирнов
20
Ивакин
14
Фролов
14
Фролов
20
Ивакин
17
Котельников
97
Шубин
97
Шубин
17
Котельников
13
Тюрин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
13
Тюрин
11
Соловьев
10
Конев
10
Конев
11
Соловьев
18
Шалаев
8
Малеев
8
Малеев
18
Шалаев
10
Бамматгереев
10
Рожков
10
Рожков
10
Бамматгереев
70
Бахарев
22
Кобялко
22
Кобялко
70
Бахарев
Остались в запасе
Велес
Сибирь
76
Денис Рубанов
ЦФ
11
Исмаил Дибиров
АП
5
Артур Колосков
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
Главный тренер
Александр Грищенко
31
Даниил Полянский
ВР
17
Егор Глухов
ПВ
Главный тренер
Алексей Медведев
Остались в запасе
76
Денис Рубанов
ЦФ
11
Исмаил Дибиров
АП
5
Артур Колосков
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
Остались в запасе
31
Даниил Полянский
ВР
17
Егор Глухов
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Алексей Медведев
Статистика матча Велес - Сибирь
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Авангард
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