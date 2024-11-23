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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Слоним-2017 - Бумпром
Слоним-2017 - Бумпром: обзор матча 23 ноября 2024
Слоним-2017
23.11.2024, суббота, 14:00
Беларусь. Первая лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Бумпром
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Статистика матча Слоним-2017 - Бумпром
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Матчи команд
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Осиповичи
2 : 2
21.11.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слоним-2017
2 : 1
14.11.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Нива Долбизно
2 : 0
08.11.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Бумпром
0 : 2
21.11.2026
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Молодечно
2 : 3
15.11.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Бумпром
3 : 1
07.11.2026
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Орша
3 : 2
31.10.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Бумпром
1 : 3
24.10.2026
Волна Пинск
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В Беларуси на матче не оказалось носилок – сломавший ногу игрок с трудом покинул поле
2025.11.13 19:59
В Беларуси на матче не оказалось носилок – сломавший ногу игрок с трудом покинул поле
2025.11.13 19:59
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