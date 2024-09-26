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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
Батыр - Каспий
Батыр - Каспий: обзор матча 26 сентября 2024
Батыр
26.09.2024, четверг, 14:00
Казахстан. Первая лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Каспий
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Батыр - Каспий
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Батыр
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Кайрат-Жастар
2 : 0
16.10.2026
Батыр
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Батыр
1 : 1
09.10.2026
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Астана-М
7 : 1
18.09.2026
Батыр
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Батыр
1 : 5
11.09.2026
Тобол-М
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Каспий
2 : 1
11.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
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«Окжетпес» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
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