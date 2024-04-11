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Фенербахче
Олимпиакос
«Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:42
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
«Сивасспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:03
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:42
0
«Сивасспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:03
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
«Карагюмрюк» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:12
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
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Последние матчи
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Фенербахче
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 2
22.04.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
2 : 1
27.04.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 2
22.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче

Фенербахче - Олимпиакос: обзор матча 18 апреля 2024

Фенербахче
18.04.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 2 : 3
Матч завершен
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Олимпиакос
11' И. Кахведжи
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фенербахче - Олимпиакос
Матч завершен
Пенальти не реализован
Леонардо Бонуччи
Пенальти не реализован
Родиней
ГОЛ! Александер Джику
2:3
ГОЛ! Георгиос Масурас
1:3
Пенальти не реализован
Дженгиз Ундер
ГОЛ! Андре Орта
1:2
ГОЛ! Миши Батшуайи
1:1
Пенальти не реализован
Юссеф Эль-Араби
Пенальти не реализован
Душан Тадич
ГОЛ! Аюб Эль-Кааби
0:1
Замена
Леонардо Бонуччи ️️️️➡️️ Исмаил Юкшек
120' +2
112'
Желтая карточка
Сантьяго Хецце
109'
Замена
Юссеф Эль-Араби ️️️️➡️️ Константинос Фортунис
109'
Замена
Андре Орта ️️️️➡️️ Шикинью
Замена
Раде Крунич ️️️️➡️️ Себастьян Шиманьски
106'
Замена
Джаглар Сеюнджу ️️️️➡️️ Родриго Бекао
100'
Желтая карточка
Себастьян Шиманьски
94'
90' +4
Желтая карточка
Георгиос Масурас
89'
Замена
Омар Ричардс ️️️️➡️️ Франсиско Ортега
Замена
Дженгиз Ундер ️️️️➡️️ Ирфан Кахведжи
86'
Замена
Миха Зайц ️️️️➡️️ Фред
86'
Замена
Миши Батшуайи ️️️️➡️️ Эдин Джеко
74'
64'
Замена
Георгиос Масурас ️️️️➡️️ Даниэль Поденсе
60'
Желтая карточка
Константинос Цолакис
60'
Желтая карточка
Даниэль Поденсе
46'
Замена
Висенте Иборра ️️️️➡️️ Стеван Йоветич
36'
Желтая карточка
Франсиско Ортега
ГОЛ! 1:0
Ирфан Кахведжи
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
6
Александер Джику
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
21
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
7
Ферди Кадиоглу
ЛП
35
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ОП
6
Шикинью
АП
7
Константинос Фортунис
(К) АП
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Фенербахче
67
Догукан Демир
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
90
Зеки Дурсун
ЦП
26
Миха Зайц
ЦП
11
Райан Кент
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
15
Джошуа Кинг
ЦФ
Олимпиакос
99
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
18
Куини
ПЗ
15
Сотирис Александропулос
ЦП
8
Висенте Иборра
ЦП
5
Андре Орта
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-4-2-1
40
Ливакович
6
Джику
50
Бекао
21
Осайи-Самуэль
7
Кадиоглу
5
Юкшек
17
Кахведжи
35
Фред
10
Тадич
53
Шиманьски
9
Джеко
3-2-2-3
88
Цолакис
23
Родиней
16
Кармо
3
Ортега
74
Ндой
32
Хецце
6
Шикинью
7
Фортунис
22
Йоветич
9
Эль-Кааби
56
Поденсе
5
Юкшек
19
Бонуччи
19
Бонуччи
5
Юкшек
50
Бекао
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
50
Бекао
53
Шиманьски
33
Крунич
33
Крунич
53
Шиманьски
35
Фред
26
Зайц
26
Зайц
35
Фред
17
Кахведжи
20
Ундер
20
Ундер
17
Кахведжи
9
Джеко
23
Батшуайи
23
Батшуайи
9
Джеко
3
Ортега
27
Ричардс
27
Ричардс
3
Ортега
22
Йоветич
8
Иборра
8
Иборра
22
Йоветич
6
Шикинью
5
Орта
5
Орта
6
Шикинью
56
Поденсе
19
Масурас
19
Масурас
56
Поденсе
7
Фортунис
11
Эль-Араби
11
Эль-Араби
7
Фортунис
Остались в запасе
Фенербахче
Олимпиакос
67
Догукан Демир
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
90
Зеки Дурсун
ЦП
11
Райан Кент
ЛВ
15
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
99
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
18
Куини
ПЗ
15
Сотирис Александропулос
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
67
Догукан Демир
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
90
Зеки Дурсун
ЦП
11
Райан Кент
ЛВ
15
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
99
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
18
Куини
ПЗ
15
Сотирис Александропулос
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Фенербахче - Олимпиакос
1
5
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
20
Офсайды
3
5
Количество передач
645
411
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
68
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.54
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер (Оберхаузен)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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Астон Вилла
- : -
02.05.2024
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Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
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Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
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Олимпиакос
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