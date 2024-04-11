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Олимпиакос
Фенербахче
«Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:42
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
«Сивасспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:03
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:42
0
«Сивасспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:03
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
«Карагюмрюк» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:12
0
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Последние матчи
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Олимпиакос
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 2
22.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
2 : 1
27.04.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 2
22.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче

Олимпиакос - Фенербахче: обзор матча 11 апреля 2024

Олимпиакос
11.04.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
3 : 2
Матч завершен
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Фенербахче
8' К. Фортунис
32' С. Йоветич
57' Шикинью
68' Д. Тадич (П)
74' И. Кахведжи
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Олимпиакос - Фенербахче
Матч завершен
Замена
Куини ️️️️➡️️ Георгиос Масурас
87'
Замена
Юссеф Эль-Араби ️️️️➡️️ Аюб Эль-Кааби
87'
Замена
Висенте Иборра ️️️️➡️️ Шикинью
84'
84'
Замена
Леонардо Бонуччи ️️️️➡️️ Родриго Бекао
Замена
Андре Орта ️️️️➡️️ Стеван Йоветич
82'
Желтая карточка
Георгиос Масурас
78'
74'
ГОЛ! 3:2
Ирфан Кахведжи
73'
Желтая карточка
Фред
68'
ГОЛ с пенальти! 3:1
Душан Тадич
Желтая карточка
Панайотис Рецос
67'
62'
Замена
Исмаил Юкшек ️️️️➡️️ Раде Крунич
62'
Замена
Фред ️️️️➡️️ Миха Зайц
ГОЛ! 3:0
Шикинью
57'
45'
Замена
Ферди Кадиоглу ️️️️➡️️ Джейден Остерволде
ГОЛ! 2:0
Стеван Йоветич
32'
22'
Желтая карточка
Ирфан Кахведжи
ГОЛ! 1:0
Константинос Фортунис
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
16
Давид Кармо
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
7
Константинос Фортунис
(К) АП
6
Шикинью
АП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
26
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Олимпиакос
99
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
18
Куини
ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
8
Висенте Иборра
ЦП
15
Сотирис Александропулос
ЦП
5
Андре Орта
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
67
Догукан Демир
ВР
95
Юсуф Акчичек
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Ферди Кадиоглу
ЛП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
90
Зеки Дурсун
ЦП
35
Фред
ЦП
92
Эфекан Караязы
ЦП
11
Райан Кент
ЛВ
94
Чагры Федаи
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-3-2
88
Цолакис
3
Ортега
16
Кармо
45
Рецос
23
Родиней
32
Хецце
19
Масурас
6
Шикинью
7
Фортунис
22
Йоветич
9
Эль-Кааби
4-3-2-1
40
Ливакович
24
Остерволде
50
Бекао
2
Сеюнджу
21
Осайи-Самуэль
33
Крунич
26
Зайц
17
Кахведжи
53
Шиманьски
10
Тадич
9
Джеко
19
Масурас
18
Куини
18
Куини
19
Масурас
6
Шикинью
8
Иборра
8
Иборра
6
Шикинью
22
Йоветич
5
Орта
5
Орта
22
Йоветич
9
Эль-Кааби
11
Эль-Араби
11
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
50
Бекао
19
Бонуччи
19
Бонуччи
50
Бекао
24
Остерволде
7
Кадиоглу
7
Кадиоглу
24
Остерволде
33
Крунич
5
Юкшек
5
Юкшек
33
Крунич
26
Зайц
35
Фред
35
Фред
26
Зайц
Остались в запасе
Олимпиакос
Фенербахче
99
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
74
Андреас Ндой
ОП
15
Сотирис Александропулос
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
67
Догукан Демир
ВР
95
Юсуф Акчичек
ЦЗ
90
Зеки Дурсун
ЦП
92
Эфекан Караязы
ЦП
11
Райан Кент
ЛВ
94
Чагры Федаи
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
99
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
74
Андреас Ндой
ОП
15
Сотирис Александропулос
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
67
Догукан Демир
ВР
95
Юсуф Акчичек
ЦЗ
90
Зеки Дурсун
ЦП
92
Эфекан Караязы
ЦП
11
Райан Кент
ЛВ
94
Чагры Федаи
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Олимпиакос - Фенербахче
2
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
13
Офсайды
0
2
Количество передач
278
443
Сейвы
6
4
Точность передач %
66
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.99
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Георгиос Караискакис
Лига конференций
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Текущие
Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
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