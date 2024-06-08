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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова - Кипр
Молдова - Кипр: обзор матча 08 июня 2024
Молдова
08.06.2024, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Кипр
44'
Н. Моцпан
71'
В. Стина
78'
В. Богачук
51'
Д. Шполярич
53'
И. Питтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Молдова - Кипр
Желтая карточка
В. Дамашкан
90'
+5
83'
Замена
М. Илия
️️️️
Я. Сациас
ГОЛ! 3:2!
В. Богачук
Пас отдал
В. Стина
78'
Замена
Н. Клещенко
️️️️
Й. Николаеску
77'
Замена
В. Богачук
️️️️
В. Бабогло
77'
ГОЛ! 2:2!
В. Стина
71'
Желтая карточка
В. Стина
69'
Замена
В. Стина
️️️️
А. Ионицэ
64'
Замена
В. Постолачи
️️️️
М. Каймаков
64'
60'
Замена
С. Андреу
️️️️
Э. Киприану
60'
Замена
К. Артиматас
️️️️
Д. Шполярич
55'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
А. Хрисостому
53'
ГОЛ! 1:2!
И. Питтас
Пас отдал
Г. Кастанос
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шполярич
Пас отдал
И. Питтас
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Н. Моцпан
46'
Замена
О. Рябчук
️️️️
С. Кожокари
46'
Желтая карточка
А. Крачун
45'
+2
45'
Желтая карточка
Л. Лоизу
ГОЛ! 1:0!
Н. Моцпан
Пас отдал
И. Ревенко
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
7
Артур Ионицэ
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
6
Данило Шполярич
ОП
4
Эктор Киприану
ОП
6
Яннис Сациас
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Молдова
25
Алексей Кошелев
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
20
Ники Клещенко
ЛВ
8
Виктор Богачук
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
20
Сергей Платика
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
4
Павлос Корреа
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
5
Андреас Панайоту
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
12
Ставрос Гавриэль
ПВ
8
A. Katsantonis
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
3-2-2-1-1
12
Аврам
5
Посмак
13
Кожокари
14
Крачун
21
Ревенко
22
Раца
7
Ионицэ
11
Каймаков
7
Моцпан
9
Николаеску
1-3-4-2
12
Малл
3
Панайоту
6
Гогич
6
Шполярич
4
Киприану
6
Сациас
20
Кастанос
15
Хрисостому
9
Питтас
10
Лоизу
14
13
Кожокари
2
Рябчук
2
Рябчук
13
Кожокари
4
Бабогло
8
Богачук
8
Богачук
4
Бабогло
9
Николаеску
20
Клещенко
20
Клещенко
9
Николаеску
7
Ионицэ
11
Стина
11
Стина
7
Ионицэ
7
Моцпан
10
Дамашкан
10
Дамашкан
7
Моцпан
11
Каймаков
17
Постолачи
17
Постолачи
11
Каймаков
4
Киприану
4
Андреу
4
Андреу
4
Киприану
15
Хрисостому
23
Кириаку
23
Кириаку
15
Хрисостому
6
Шполярич
18
Артиматас
18
Артиматас
6
Шполярич
6
Сациас
9
Илия
9
Илия
6
Сациас
Остались в запасе
Молдова
Кипр
25
Алексей Кошелев
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
8
A. Katsantonis
ЦФ
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Андреас Панайоту
ЦП
12
Ставрос Гавриэль
ПВ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
25
Алексей Кошелев
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
Остались в запасе
8
A. Katsantonis
ЦФ
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Андреас Панайоту
ЦП
12
Ставрос Гавриэль
ПВ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Молдова - Кипр
3
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
6
Офсайды
3
1
Сейвы
2
4
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
5
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Stadionul Zimbru, Chisinau
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