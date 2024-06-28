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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Оулу - КуПС
Оулу - КуПС: обзор матча 28 июня 2024
Оулу
28.06.2024, пятница, 20:00
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
1 : 0
Завершен
КуПС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Оулу - КуПС
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
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