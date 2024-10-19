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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хальмстад - Сириус
Хальмстад - Сириус: обзор матча 19 октября 2024
Хальмстад
19.10.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
3 : 1
Завершен
Сириус
4'
Н. Мяенпя
43'
G. Wallentin
81'
Г. Эйолфссон
51'
J. Persson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хальмстад - Сириус
Замена
B. Kurtulus
️️️️
A. Boman
86'
Замена
B. Snaer Ingason
️️️️
Н. Мяенпя
86'
Замена
J. Baffo
️️️️
M. Olsson
86'
84'
Замена
F. Olsson
️️️️
M. Heier
ГОЛ! 3:1!
Г. Эйолфссон
Пас отдал
V. Nogueira
81'
Замена
Г. Эйолфссон
️️️️
V. Granath
77'
Замена
B. Turgott
️️️️
Я. Аньеро
72'
Желтая карточка
Я. Аньеро
71'
70'
Замена
D. Widgren
️️️️
J. Persson
51'
ГОЛ! 2:1!
J. Persson
Пас отдал
P. Nwadike
46'
Замена
М. Линдберг
️️️️
С. Мамацашвили
ГОЛ! 2:0!
G. Wallentin
Пас отдал
Н. Мяенпя
43'
26'
Желтая карточка
С. Мамацашвили
ГОЛ! 1:0!
Н. Мяенпя
Пас отдал
A. Boman
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хальмстад
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
17
Andre Boman
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
6
Joel Allansson
ЦП
7
Янник Аньеро
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
81
Лео Валта
ЦП
18
Adam Wikman
ЦП
10
Melker Heier
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
7
Joakim Persson
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Хальмстад
35
Alexander Nielsen
ВР
5
Joseph Baffo
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
Сириус
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
18
Андреас Пюндт
ЦП
11
Filip Olsson
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
3-3-1-3
21
27
11
17
8
Мяенпя
4
6
14
1
7
Аньеро
4-2-4
30
Таннандер
31
2
5
23
Мамацашвили
81
Валта
18
9
7
10
10
21
5
5
21
17
4
4
17
14
13
Эйолфссон
13
Эйолфссон
14
8
Мяенпя
11
11
8
Мяенпя
7
Аньеро
14
14
7
Аньеро
7
21
21
7
10
11
11
10
23
Мамацашвили
6
Линдберг
6
Линдберг
23
Мамацашвили
Остались в запасе
Хальмстад
Сириус
35
Alexander Nielsen
ВР
10
Albin Ahlstrand
ЦП
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Остались в запасе
35
Alexander Nielsen
ВР
10
Albin Ahlstrand
ЦП
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Статистика матча Хальмстад - Сириус
1
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
18
9
Офсайды
0
1
Количество передач
305
579
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Örjans Vall, Halmstad
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