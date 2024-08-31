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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - Хальмстад
Мьеллбю - Хальмстад: обзор матча 31 августа 2024
Мьеллбю
31.08.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
3 : 1
Завершен
Хальмстад
1'
Г. Йоханссон
14'
V. Gustafson
40'
Э. Страуд
28'
B. Snaer Ingason
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - Хальмстад
Замена
A. Iqbal
️️️️
M. Kiilerich
90'
+2
85'
Замена
M. Olsson
️️️️
J. Svedberg
Замена
F. Åkesson Linderoth
️️️️
V. Gustafson
84'
Замена
L. Tidstrand
️️️️
Г. Йоханссон
84'
74'
Желтая карточка
V. Nogueira
70'
Замена
A. Ahlstrand
️️️️
B. Snaer Ingason
70'
Замена
J. Jonasson Westermark
️️️️
Я. Аньеро
Замена
A. Manneh
️️️️
I. Jagne
70'
Замена
E. Alexander Johansson
️️️️
T. Stavitski
70'
61'
Замена
V. Granath
️️️️
Г. Эйолфссон
61'
Замена
J. Allansson
️️️️
Н. Мяенпя
ГОЛ! 3:1!
Э. Страуд
Пас отдал
I. Jagne
40'
28'
ГОЛ! 2:1!
B. Snaer Ingason
Пас отдал
J. Svedberg
27'
Желтая карточка
J. Svedberg
Желтая карточка
Я. Бергстрем
22'
ГОЛ! 2:0!
V. Gustafson
Пас отдал
Я. Бергстрем
14'
ГОЛ! 1:0!
Г. Йоханссон
Пас отдал
Я. Бергстрем
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
14
Герман Йоханссон
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
7
Viktor Gustafson
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Хальмстад
1
Tim Erlandsson
ВР
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
17
Andre Boman
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
7
Янник Аньеро
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
5
Abdullah Iqbal
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
27
Ludvig Tidstrand
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
Хальмстад
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
6
Joel Allansson
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
3-5-2
1
6
Викстрем
3
Брорссон
5
19
22
Густавссон
11
21
Страуд
14
Йоханссон
7
18
Бергстрем
3-3-1-2
1
27
17
11
4
8
Мяенпя
5
13
Эйолфссон
7
Аньеро
11
5
5
5
5
7
23
23
7
14
Йоханссон
27
27
14
Йоханссон
19
20
20
19
11
16
16
11
11
21
21
11
11
10
10
11
8
Мяенпя
6
6
8
Мяенпя
13
Эйолфссон
14
14
13
Эйолфссон
7
Аньеро
23
23
7
Аньеро
Остались в запасе
Мьеллбю
Хальмстад
35
Александр Лундин
ВР
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
Главный тренер
Андерс Торстенссон
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
Остались в запасе
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Статистика матча Мьеллбю - Хальмстад
1
2
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
6
6
Количество передач
227
156
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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