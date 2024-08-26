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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хальмстад - Вестерос
Хальмстад - Вестерос: обзор матча 26 августа 2024
Хальмстад
26.08.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
0 : 1
Завершен
Вестерос
19'
A. Boudah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хальмстад - Вестерос
Пенальти не реализован!
Р. Видесхейм-Пауль
90'
+9
90'
+3
Желтая карточка
C. Jebara
90'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
D. Ask
90'
Замена
I. Jonsson
️️️️
M. Larsson
Замена
J. Allansson
️️️️
J. Svedberg
82'
Замена
J. Baffo
️️️️
M. Olsson
82'
79'
Замена
P. Ribeiro
️️️️
A. Boudah
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
B. Snaer Ingason
69'
61'
Замена
C. Jebara
️️️️
S. Johansson
61'
Замена
E. Bouzaiene
️️️️
A. Warneryd
56'
Желтая карточка
A. Warneryd
Замена
Я. Аньеро
️️️️
B. Turgott
55'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
N. Söderberg
55'
45'
Желтая карточка
A. Boudah
Желтая карточка
M. Olsson
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
A. Boudah
Пас отдал
S. Johansson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хальмстад
1
Tim Erlandsson
ВР
17
Andre Boman
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Вестерос
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
29
Alexander Warneryd
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
8
Daniel Ask
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
6
Simon Johansson
(К)
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Хальмстад
5
Joseph Baffo
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
6
Joel Allansson
ЦП
10
Albin Ahlstrand
ЦП
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
7
Янник Аньеро
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
Вестерос
34
Alfons Wahl
ВР
31
Isak Jonsson
ЦЗ
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
20
Henry Offia
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
3-2-1-4
1
3
21
11
4
17
13
Эйолфссон
6
11
14
14
3-5-3
2
18
Нсабиюмва
4
Сманд
29
8
24
6
16
12
7
35
21
5
5
21
6
8
Мяенпя
8
Мяенпя
6
11
6
6
11
11
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
11
14
7
Аньеро
7
Аньеро
14
24
31
31
24
29
25
25
29
8
70
Ахлинви
70
Ахлинви
8
7
7
7
7
6
19
19
6
Остались в запасе
Хальмстад
Вестерос
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
34
Alfons Wahl
ВР
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
20
Henry Offia
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
Остались в запасе
34
Alfons Wahl
ВР
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
20
Henry Offia
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Хальмстад - Вестерос
1
3
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
10
8
Офсайды
1
2
Количество передач
473
473
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Örjans Vall, Halmstad
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