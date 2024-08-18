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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
ГАИС - Хальмстад
ГАИС - Хальмстад: обзор матча 18 августа 2024
ГАИС
18.08.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
3 : 1
Завершен
Хальмстад
30'
A. Holmstrom
54'
B. Snaer Ingason (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГАИС - Хальмстад
90'
+3
Желтая карточка
V. Nogueira
88'
Замена
J. Baffo
️️️️
Г. Эйолфссон
88'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
V. Granath
Замена
J. Lindberg
️️️️
A. Holmstrom
87'
82'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
N. Söderberg
75'
Замена
J. Jonasson Westermark
️️️️
B. Turgott
Замена
E. Becirovic
️️️️
M. Çelik
75'
Замена
R. Wendin Thomasson
️️️️
J. Åberg
74'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
B. Snaer Ingason
Желтая карточка
M. Krasniqi
53'
ГОЛ! 1:0!
A. Holmstrom
Пас отдал
G. Lundgren
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГАИС
1
Mergim Krasniqi
ВР
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
24
Filip Beckman
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
7
Joackim Åberg
ЦП
18
A. Holmstrom
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Хальмстад
1
Tim Erlandsson
ВР
17
Andre Boman
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
14
B. Turgott
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
ГАИС
33
Erik Krantz
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
28
Lucas Hedlund
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
Хальмстад
5
Joseph Baffo
ЦЗ
2
Thomas Boakye
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
6
Joel Allansson
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
3-2-5
1
6
4
24
32
Ибрахим
7
9
10
26
8
18
3-2-1-4
1
3
27
11
17
4
13
Эйолфссон
11
14
6
14
7
5
5
7
18
25
25
18
10
11
11
10
13
Эйолфссон
5
5
13
Эйолфссон
6
8
Мяенпя
8
Мяенпя
6
14
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
14
14
23
23
14
Остались в запасе
ГАИС
Хальмстад
33
Erik Krantz
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
28
Lucas Hedlund
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
2
Thomas Boakye
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
6
Joel Allansson
ЦП
1
Tim Rönning
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Остались в запасе
33
Erik Krantz
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
28
Lucas Hedlund
ЦФ
Остались в запасе
2
Thomas Boakye
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
6
Joel Allansson
ЦП
1
Tim Rönning
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Статистика матча ГАИС - Хальмстад
1
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
10
Нарушения
7
8
Офсайды
0
2
Количество передач
397
543
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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