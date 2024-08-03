Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Броммапойкарна - Хальмстад
Броммапойкарна - Хальмстад: обзор матча 03 августа 2024
Броммапойкарна
03.08.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
4 : 1
Завершен
Хальмстад
1'
M. Olsson (АГ)
36'
A. Jakobsen
45'
А. Тимосси-Андерссон
85'
E. Botchway
26'
А. Калисир (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Броммапойкарна - Хальмстад
Замена
L. Tahwildaran
️️️️
А. Йенсен
90'
+1
Замена
R. Örqvist
️️️️
В. Одефальк
89'
87'
Желтая карточка
V. Nogueira
ГОЛ! 4:1!
E. Botchway
Пас отдал
L. Fritzson
85'
Замена
H. Freyr Karlsson
️️️️
A. Jakobsen
84'
Желтая карточка
В. Одефальк
83'
Замена
E. Botchway
️️️️
N. Vasic
83'
Замена
D. Irandust
️️️️
А. Калисир
83'
67'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
B. Snaer Ingason
67'
Замена
A. Ahlstrand
️️️️
M. Olsson
66'
Желтая карточка
M. Olsson
61'
Замена
B. Turgott
️️️️
Н. Мяенпя
Желтая карточка
А. Йенсен
60'
46'
Замена
J. Baffo
️️️️
G. Wallentin
45'
+2
Желтая карточка
N. Söderberg
ГОЛ! 3:1!
А. Тимосси-Андерссон
Пас отдал
F. Christensen
45'
ГОЛ! 2:1!
A. Jakobsen
Пас отдал
В. Одефальк
36'
Желтая карточка
N. Vasic
31'
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Калисир
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Olsson
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Броммапойкарна
93
Фабиан Мрозек
ВР
16
Александр Йенсен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
3
Frederik Christensen
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
21
Nikola Vasic
ЦФ
16
Adam Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Хальмстад
1
Tim Erlandsson
ВР
17
Andre Boman
ЦЗ
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Броммапойкарна
20
Filip Sidklev
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
22
Liam Tahwildaran
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
2
Viggo Elfstrom
ЦП
18
Alfons Lohake
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
11
Rasmus Örqvist
ЦП
29
Evans Botchway
ЦФ
Хальмстад
2
Thomas Boakye
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
1
Tim Rönning
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
4-3-1-2
93
Мрозек
16
Йенсен
26
Калисир
3
27
Барслунд
14
3
20
Одефальк
21
Тимосси-Андерссон
16
21
3-3-1-3
1
4
21
27
17
8
Мяенпя
3
13
Эйолфссон
14
6
11
16
Йенсен
22
22
16
Йенсен
16
2
2
16
26
Калисир
19
19
26
Калисир
20
Одефальк
11
11
20
Одефальк
21
29
29
21
3
5
5
3
21
10
10
21
11
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
11
8
Мяенпя
14
14
8
Мяенпя
Остались в запасе
Броммапойкарна
Хальмстад
20
Filip Sidklev
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
2
Viggo Elfstrom
ЦП
18
Alfons Lohake
ЦП
Главный тренер
Улоф Мельберг
2
Thomas Boakye
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
1
Tim Rönning
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Остались в запасе
20
Filip Sidklev
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
2
Viggo Elfstrom
ЦП
18
Alfons Lohake
ЦП
Остались в запасе
2
Thomas Boakye
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
1
Tim Rönning
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Статистика матча Броммапойкарна - Хальмстад
3
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
6
Офсайды
4
0
Количество передач
638
455
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Grimsta IP, Stockholm
Новости команд
Все
Броммапойкарна
Хальмстад
«Челси» отдал в аренду вратаря
2024.02.29 14:28
«Челси» отдал в аренду вратаря
2024.02.29 14:28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+