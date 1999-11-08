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Жемчужина - Асмарал
Жемчужина - Асмарал: обзор матча 13 марта 1993
Жемчужина
13.03.1993, суббота, 00:00
Чемпионат России, 2 тур
0 : 0
Завершен
Асмарал
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Матчи команд
Жемчужина
Чемпионат России, 30 тур
Жемчужина
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08.11.1999
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Чемпионат России, 29 тур
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Жемчужина
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Спартак
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Чемпионат России, 36 тур
Асмарал
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Алания
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3 : 5
07.11.1993
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Чемпионат России, 34 тур
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Локомотив
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