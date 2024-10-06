Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Тэджон
Чеджу - Тэджон: обзор матча 06 октября 2024
Чеджу
06.10.2024, воскресенье, 09:00
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Тэджон
45+1'
Y.
90+2'
J. Kim
35'
C. Im (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Тэджон
Замена
H. Jae-seok
️️️️
Y.
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
J. Kim
90'
+2
Замена
T. Kim
️️️️
K. Yoshio
77'
74'
Замена
С. Чхон
️️️️
M. Ishida
Замена
J. Kim
️️️️
S. Jin-Su
61'
Замена
N. Tae-Hee
️️️️
H. Jong-Mu
61'
61'
Замена
K. Hyeon-uk
️️️️
K. Jun-Beom
ГОЛ! 1:1!
Y.
Пас отдал
J.
45'
+1
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
C. Im
21'
Желтая карточка
В. Бобсин
Желтая карточка
S. Jin-Su
20'
Желтая карточка
J. Lee
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
26
Chae-min Im
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
28
Geon-ung Kim
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
9
Yuri
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
23
Min-woo Kim
ЦП
7
Yoon Do-young
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
13
Chung Woon
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
5
Italo
ЦП
77
Ju-kong Kim
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
Тэджон
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
4-3-3
1
26
4
32
26
28
47
30
19
11
9
2-1-5-2
25
33
Мун-Хван
4
8
Бобсин
14
7
44
Ли
7
23
98
Кривоцюк
27
9
20
20
9
47
71
71
47
19
77
77
19
30
10
10
30
14
70
70
14
7
19
Чхон
19
Чхон
7
Остались в запасе
Чеджу
Тэджон
21
Chan-gi Ahn
ВР
13
Chung Woon
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
5
Italo
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
13
Chung Woon
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
5
Italo
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Остались в запасе
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Чеджу - Тэджон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Чеджу
- : -
05.12.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Go Hyeong-jin, South Korea
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
Новости команд
Все
Чеджу
Тэджон
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+