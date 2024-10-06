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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Чонбук Хендай Моторс
Тэгу - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 06 октября 2024
Тэгу
06.10.2024, воскресенье, 09:00
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
4 : 3
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
7'
C.
36'
Í.
90+3'
E. Silva
90+7'
P. Se-jin
58'
Y. Lee
80'
H. Ahn
88'
М. Сон Мин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Чонбук Хендай Моторс
ГОЛ! 4:3!
P. Se-jin
Пас отдал
E. Silva
90'
+7
ГОЛ! 3:3!
E. Silva
Пас отдал
C.
90'
+3
88'
ГОЛ! 2:3!
М. Сон Мин
Пас отдал
H. Ahn
Замена
Y. Rae Lee
️️️️
K. Yoshino
81'
80'
ГОЛ! 2:2!
H. Ahn
78'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
A.
Замена
J. Go
️️️️
Í.
62'
58'
ГОЛ! 2:1!
Y. Lee
Пас отдал
М. Сон Мин
57'
Замена
Y. Lee
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
57'
Замена
М. Сон Мин
️️️️
L. Seung-Woo
46'
Замена
J. Byung-kwan
️️️️
J. Jeon
40'
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
ГОЛ! 2:0!
Í.
36'
ГОЛ! 1:0!
C.
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
40
Park Jin-Young
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
17
Ítalo
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
97
Джин Гю Ким
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
8
Guk-yeong Han
ЦП
15
Andrigo
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
8
Chan-dong Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Park Jae-yong
ЦФ
3-2-2-3
21
22
4
22
33
Чхоль
40
2
35
23
11
17
3-1-3-3
1
26
77
19
Аджей-Боатенг
4
Пак
97
Ким
94
8
7
10
15
35
74
74
35
17
7
7
17
9
9
7
14
14
7
19
Аджей-Боатенг
28
28
19
Аджей-Боатенг
10
27
Сон Мин
27
Сон Мин
10
15
22
Чан Хун
22
Чан Хун
15
Остались в запасе
Тэгу
Чонбук Хендай Моторс
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
8
Chan-dong Lee
ЦП
99
Lucas Barcellos
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
8
Chan-dong Lee
ЦП
99
Lucas Barcellos
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Тэгу - Чонбук Хендай Моторс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
0 : 0
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Dong sik Jeong, South Korea
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
Новости команд
Все
Тэгу
Чонбук Хендай Моторс
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
2023.01.05 10:33
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