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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Чеджу
Чонбук Хендай Моторс - Чеджу: обзор матча 28 сентября 2024
Чонбук Хендай Моторс
28.09.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Чеджу
60'
Д. Гю Ким
90+6'
J. Jeon
86'
Y. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Чеджу
ГОЛ! 2:1!
J. Jeon
Пас отдал
Y. Lee
90'
+6
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
90'
+3
Замена
Y. Lee
️️️️
Д. Гю Ким
89'
Замена
T. Orobo
️️️️
L. Seung-Woo
89'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Y.
66'
Замена
T. Kim
️️️️
R.
66'
Замена
S. Jin-Su
️️️️
H. Jong-Mu
66'
Замена
J. Kim
️️️️
K. Yoshio
Замена
J. Byung-kwan
️️️️
A.
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гю Ким
Пас отдал
L. Seung-Woo
60'
Замена
J. Jeon
️️️️
К. Чан Хун
46'
Желтая карточка
J. Hong
42'
Желтая карточка
L. Seung-Woo
25'
23'
Желтая карточка
J.
23'
Желтая карточка
C. Im
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
H.
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
97
Джин Гю Ким
ЦП
76
Hernandes
ЦП
8
Guk-yeong Han
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
15
Andrigo
ЦФ
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
26
Chae-min Im
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
28
Geon-ung Kim
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
17
Reis
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
9
Yuri
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
5
Italo
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
19
Seo Jin-Su
ЦФ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
3-1-4-1-1
1
26
77
19
Аджей-Боатенг
4
Пак
97
Ким
8
94
76
22
Чан Хун
15
4-4-2
1
4
32
26
26
47
17
30
28
11
9
15
14
14
15
97
Ким
28
28
97
Ким
22
Чан Хун
7
7
22
Чан Хун
76
10
10
76
9
9
17
71
71
17
30
19
19
30
47
77
77
47
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Чеджу
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
21
Chan-gi Ahn
ВР
13
Chung Woon
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
5
Italo
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
13
Chung Woon
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
5
Italo
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Чеджу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
0 : 0
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Чеджу
- : -
05.12.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Новости команд
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Чонбук Хендай Моторс
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2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
2023.01.05 10:33
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