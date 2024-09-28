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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Тэгу
Канвон - Тэгу: обзор матча 28 сентября 2024
Канвон
28.09.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Тэгу
70'
H. Mun-ki
75'
C.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Тэгу
90'
+2
Замена
P. Se-jin
️️️️
K. Yoshino
Замена
Y. Kim
️️️️
I. Yu
89'
75'
ГОЛ! 1:1!
C.
Пас отдал
J. Won Hwang
ГОЛ! 1:0!
H. Mun-ki
70'
68'
Желтая карточка
C. Marcelo
Замена
В. Габриэль
️️️️
Ф. Ковачевич
67'
67'
Замена
L. Barcellos
️️️️
Í.
Желтая карточка
Y. Lee
45'
Желтая карточка
K. Dong-Hyun
19'
3'
Желтая карточка
K. Yoshino
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
40
Park Jin-Young
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
37
Han-min Jung
ЦФ
90
Kim Hyung-Jin
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
14
Park Se-jin
ЦП
74
Yong Rae Lee
ЦП
8
Chan-dong Lee
ЦП
99
Lucas Barcellos
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
3-2-5
1
13
Ги-Хёк
63
97
23
Тучи
88
47
22
17
6
19
Ковачевич
4-2-4
21
4
22
29
40
2
35
23
17
7
11
17
2
2
17
37
37
19
Ковачевич
63
Габриэль
63
Габриэль
19
Ковачевич
35
14
14
35
17
99
99
17
Остались в запасе
Канвон
Тэгу
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
90
Kim Hyung-Jin
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
8
Chan-dong Lee
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
90
Kim Hyung-Jin
ЦФ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
8
Chan-dong Lee
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Канвон - Тэгу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Стадион:
Gangneung Stadium, Gangneung
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