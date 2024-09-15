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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Инчхон Юнайтед
Кимчхон Сангму - Инчхон Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2024
Кимчхон Сангму
15.09.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Инчхон Юнайтед
61'
Л. Дон-Жун
90+8'
D. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Инчхон Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
D. Kim
90'
+8
Замена
S. Park
️️️️
I. Oh
83'
80'
Замена
J. Kim
️️️️
D. Kim
76'
Замена
S. Hong
️️️️
G. Fernandes
Замена
K. Hyun Yu
️️️️
P. Sang-Hyeok
76'
67'
Желтая карточка
D. Jeong
Замена
M. Jae-hyeon
️️️️
Л. Дон-Жун
62'
ГОЛ! 1:0!
Л. Дон-Жун
Пас отдал
I. Oh
61'
58'
Замена
P. Seung-ho
️️️️
B. Kim
58'
Замена
С. Мугоша
️️️️
P. Mpoku
Замена
D. Kim
️️️️
S. Kim
46'
Замена
S. Won Lee
️️️️
J. Lee
46'
46'
Замена
C. Woo-jin
️️️️
K. Min
34'
Желтая карточка
K. Min
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
13
Inpyo Oh
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
26
Jin-yong Lee
ЦП
4
Min-woo Seo
ЦП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
7
Do-hyeok Kim
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
27
Bo-seob Kim
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
20
Kim Kang-San
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
24
Uk-hyeon Hong
ЦЗ
8
Seung Won Lee
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
66
Kim Se-hoon
ЦП
77
Park Seung-ho
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
3-2-2-1-2
1
26
3
20
30
13
26
4
7
Дон-Жун
11
19
3-4-3
1
23
4
82
8
5
2
7
40
11
27
13
66
66
13
26
8
8
26
7
Дон-Жун
10
10
7
Дон-Жун
11
7
7
11
19
99
99
19
7
17
17
7
2
66
66
2
27
77
77
27
11
42
42
11
40
9
Мугоша
9
Мугоша
40
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Инчхон Юнайтед
32
Joung Myung-jae
ВР
20
Kim Kang-San
ЦЗ
24
Uk-hyeon Hong
ЦЗ
10
Дон-Ген Ли
АП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
25
Beom-su Lee
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
66
Kim Se-hoon
ЦП
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
20
Kim Kang-San
ЦЗ
24
Uk-hyeon Hong
ЦЗ
10
Дон-Ген Ли
АП
Остались в запасе
25
Beom-su Lee
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
66
Kim Se-hoon
ЦП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Кимчхон Сангму - Инчхон Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.12.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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