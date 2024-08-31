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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Инчхон Юнайтед
Тэгу - Инчхон Юнайтед: обзор матча 31 августа 2024
Тэгу
31.08.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Инчхон Юнайтед
50'
С. Мугоша
64'
D. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Инчхон Юнайтед
90'
+6
Замена
D. Jeong
️️️️
M. Joo Lee
90'
+6
Замена
K. Min
️️️️
D. Kim
85'
Замена
P. Seung-ho
️️️️
С. Мугоша
83'
Желтая карточка
С. Мугоша
81'
Замена
P. Mpoku
️️️️
G. Fernandes
Замена
C. Lee
️️️️
K. Yoshino
68'
Замена
J. Go
️️️️
Í.
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
D. Kim
Пас отдал
B. Kim
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Мугоша
Пас отдал
B. Kim
46'
Замена
B. Kim
️️️️
S. Hong
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
17
Ítalo
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
11
Gerso Fernandes
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
8
Chan-dong Lee
ЦП
74
Yong Rae Lee
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Инчхон Юнайтед
29
Yu-seong Kim
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
77
Park Seung-ho
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
3-2-2-3
21
22
40
4
33
Чхоль
7
2
35
23
11
17
3-4-3
1
82
4
47
5
8
7
66
42
9
Мугоша
11
35
8
8
35
17
7
7
17
9
9
5
23
23
5
7
2
2
7
11
40
40
11
9
Мугоша
77
77
9
Мугоша
42
27
27
42
Остались в запасе
Тэгу
Инчхон Юнайтед
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
58
Park Yong-hui
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
29
Yu-seong Kim
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
58
Park Yong-hui
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Остались в запасе
29
Yu-seong Kim
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Тэгу - Инчхон Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
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